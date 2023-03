Publié par JEAN-LUC D le 12 mars 2023 à 10:19

Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé est au coeur d’une grosse polémique après la victoire de son équipe sur le terrain de Brest, samedi soir.

Dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain était sur la pelouse du Stade Brestois ce samedi à 21 heures. Si les hommes de Christophe Galtier ont sauvé les meubles dans les dernières minutes de la rencontre grâce à un but de Kylian Mbappé, l’entraîneur parisien aurait également pu voir son attaquant vedette écoper d’un carton rouge.

En effet, l’international français de 24 ans s’est rendu coupable d’un mauvais coup de pied sur Haris Belkebla. À la 87e minute, alors que les deux formations sont à égalité 1-1, le numéro 7 des Rouge et Bleu au duel avec le milieu de terrain brestois, perd son sang-froid et lui adresse un coup de pied alors que le joueur du Finistère est au sol. S’il a écopé d’un carton jaune, Mbappé méritait une sanction plus sévère selon les Bretons, qui ont sévèrement critiqué l’arbitre après la rencontre.

Stade Brestois-PSG : Eric Roy très amer sur le carton de Kylian Mbappé

À l’image de son entraîneur Éric Roy, le Stade Brestois a très mal pris la décision de l’arbitre de sanctionner Kylian Mbappé d’un simple carton jaune après son coup de pied sur Haris Belkebla. Pour le technicien français, la couleur du carton aurait pu être rouge si le joueur en question ne s’appelait pas Mbappé et qu’il n’évoluait pas au Paris Saint-Germain.

« Je ne suis pas là pour demander à ce que les joueurs soient expulsés, mais il est évident que s’il méritait de l’être. Il a eu un geste malheureux de réflexe, mais qui était apparenté à un coup de pied. En tout cas, s’il avait été plus sévèrement sanctionné, ce n’est pas lui qui aurait marqué le 2e but », a déclaré Éric Roy. Dans le temps additionnel, moins de cinq minutes après son coup de sang, Mbappé a offert la victoire au PSG (2-1).