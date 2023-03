Publié par Dylan le 12 mars 2023 à 17:16

Après des débuts difficiles, Kasper Schmeichel commence à s'imposer à l'OGC Nice. Mais il reste nostalgique de son aventure à Leicester.

L'OGC Nice avait à cœur de mettre la pression sur le top 5 en Ligue 1. En marge de la 27ème journée du championnat, le club azuréen se déplaçait à Nantes (14ème) mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Les Aiglons ont d'abord cru tenir le match par le bon bout, avec l'ouverture du score rapide de la recrue hivernale Terem Moffi (0-1, 5'). Mais les Canaris reviennent rapidement sur une belle déviation de la tête de Moussa Sissoko (1-1, 31').

Antoine Kombouaré, le technicien kanak du FCN va voir ensuite ses joueurs obtenir un penalty deux minutes plus tard. Mais le spécialiste Ludovic Blas tire sur la barre et empêche les siens de renverser le score. À la pause, les deux équipes se séparent donc sur un nul 1-1. Mais ni l'une, ni l'autre ne voulait se contenter d'un point. C'était décidément le match des recrues hivernales, car Youssouf Ndayishimiye va redonner l'avantage au Gym dans le dernier quart d'heure de jeu (1-2, 71'). Mais encore une fois, les Canaris vont revenir au courage grâce à une tête de Mostafa Mohamed (2-2, 88'). Les deux formations se quitteront sur un match nul qui n'arrange personne.

Kasper Schmeichel (OGC Nice) n'est pas contre un retour à Leicester

Aligné en tant que dernier rempart des Aiglons contre Nantes, Kasper Schmeichel n'a rien pu faire sur les deux buts adverses. Avec ce résultat nul, l'OGC Nice reste septième et ne profite pas des faux-pas du Stade Rennais (5ème) et du LOSC (6ème) qui n'ont également pris qu'un point. Le club azuréen accuse toujours respectivement 3 et 4 longueurs de retard sur ses deux concurrents.

Alors qu'il se fait petit à petit une place au sein de l'effectif de Didier Digard, Kasper Schmeichel évoque déjà son avenir. Arrivé l'été dernier en tant que nouvelle star de l'équipe, l'ancien de Leicester City ne serait pas contre un retour dans le club anglais où il a notamment été champion d'Angleterre en 2016. « J'aurais aimé rester à Leicester, mais ce n'est pas ce qui devait arriver. J'aime ce club. Est-ce que j'y retournerai ? Bien sûr. J’y retournerai toujours et j’essaierai de les aider. C’est ma maison » a confié le portier danois auprès du quotidien britannique The Times. Une déclaration qui ne devrait pas vraiment plaire aux supporters de l'OGCN.