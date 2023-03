Publié par Enzo Vidy le 13 mars 2023 à 15:45

Arrivé l'été dernier à l'OGC Nice, Badredine Bouanani a pris une décision forte sur son avenir en choisissant de représenter l'Algérie en sélection.

C'est une véritable révélation cette saison dans le championnat de France. Alors qu'il a débarqué à l'OGC Nice au mois de juillet dernier, Badredine Bouanani marque les esprits ces dernières semaines. S'il ne possède pas énormément de temps de jeu sous le maillot du Gym, il répond présent lorsque son entraîneur fait appel à lui.

En seulement 8 apparitions cette saison en Ligue 1, Badredine Bouanani comptabilise déjà un total de 3 passes décisives délivrées avec l'OGC Nice. Pour un jeune attaquant âgé de seulement 18 ans, ce sont des statistiques assez encourageantes pour l'avenir, et cela ne laisse pas indifférent certains sélectionneurs.

Car si Badredine Bouanani a déjà joué chez les U16 et U18 avec la France au cours de sa très jeune carrière, le joueur de l'OGC Nice possède également la nationalité algérienne. De ce fait, il a pris une importante décision sur son avenir en sélection.

OGC Nice : Badredine Bouanani jouera pour l'Algérie

Entre la France et l'Algérie, Badredine Bouanani a fini par trancher. Comme le révèle L'Équipe ce lundi, le jeune attaquant de l'OGC Nice a choisi de jouer pour les Fennecs, après avoir été convaincu par plusieurs de ses coéquipiers, dont Youcef Attal et Hicham Boudaoui, ainsi que par le sélectionneur de l'Algérie, Djamel Belmadi.

De plus, la source indique que Badredine Bouanani pourrait rapidement être convoqué, et ce dès ce mois de mars, pour participer aux matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pour rappel, l'Algérie jouera une double confrontation face au Niger les 23 et 27 mars prochain.