LOSC Mercato : Le choix d'une recrue de Lille sévèrement critiqué

Publié par ALEXIS le 04 novembre 2022 à 15:17

Adam Ounas, recrue estivale du LOSC, est critiqué par Riyad Mahrez, son coéquipier en sélection d’Algérie, sur son choix. Il a quitté Naples pour Lille cet été.

LOSC Mercato : Riyad Mahrez surpris par la trajectoire d'Adam Ounas

Le LOSC a recruté Adam Ounas (26 ans) à Naples, le dernier jour du mercato estival 2022. Le club nordiste a déboursé 3 M€ pour s’attacher ses services. En difficulté avec le club de Serie A, le polyvalent ailier a retrouvé du temps de jeu à Lille. Il a été titulaire 6 fois en 8 apparitions en Ligue 1, depuis son arrivée dans le Nord. L’international algérien (20 sélections) à la confiance de l'entraîneur des Dogues, Paulo Fonseca.

Cependant, le choix d’Adam Ounas étonne son compatriote et coéquipier en sélection, Riyad Mahrez (Manchester City), qui le voit dans un club plus huppé, grâce à son talent et ses qualités techniques. « Je pense qu’un mec comme Ismaël Bennacer (AC Milan) peut faire quelque chose de bien dans sa carrière. Adam Ounas aussi, mais je ne comprends pas encore sa trajectoire, j’espère qu’il va bien rebondir », a-t-il confié dans une interview accordée à Média Carré.

Adam Ounas n'a pas réussi à s'imposer à Naples

Au sujet de la trajectoire pris par Adam Ounas, il a été formé à Bordeaux (2013-2015) et lancé en Ligue 1 sous le maillot des Girondins (2015-2017). Il a fait ensuite l’objet d’un transfert à Naples en juillet 2017, contre un montant de 12 M€. Mais en cinq ans de contrat en Campanie, il a été prêté dans trois clubs différents. D’abord à l’OGC Nice en Ligue 1 (en 2019-2020), puis à Cagliari (2020) et au FC Crotone (2021). Le N°11 du LOSC était indésirable à Naples, il n’a pas réussi à s’imposer. Ayant signé un contrat de deux saisons (plus une troisième en option) à Lille, Adam Ounas est lié aux Dogues jusqu’au 30 juin 2024.