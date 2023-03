Publié par ALEXIS le 14 mars 2023 à 11:05

Un malaise au sein du vestiaire a été révélé au FC Nantes. Selon un Insider, la situation de Mostafa Mohamed n'est pas au beau fixe.

Lors du match entre le FC Nantes et l’OGC Nice, dimanche à la Beaujoire, Mostafa Mohamed a été décisif. Il a inscrit le but égalisateur des Canaris (2-2, 88e), en sortant du banc de touche. L’attaquant prêté au FCN par Galatasaray est entré en jeu à la place de Moses Simon à la 65e minute. Mais son but n’a pas vraiment été célébré par ses coéquipiers comme il l’espérait, alors qu’il a permis au FC Nantes d’arracher le point du nul.

Interrogé par Ouest-France sur la situation de l’avant-centre turc, Antoine Kombouaré a déclaré qu’il n’avait aucun souci avec le joueur, hormis qu’il n’est pas son premier choix en attaque. « Je n’ai aucun problème avec aucun de mes joueurs. Ganago et Delort sont, à mon sens, devant lui. Il y a une forte concurrence. » Mostafa Mohamed est naturellement mécontent de son statut de remplaçant depuis que le FC Nantes a recruté Andy Delort, en janvier.

Selon Emmanuel Merceron, malgré la réponse de Kombouaré, il existe bel et bien un malaise au sein du vestiaire du FC Nantes. « Scène étrange sur l’égalisation à 2-2. Peu de réaction des joueurs nantais, peu de joie, peu de communion avec Mostafa…. Ambiance ? », a révélé l’insider sur Twitter. Le compte Twitter Le prophète du ballon rond livre même des indices supplémentaires sur la source du problème avec le N°31 des Jaune et Vert. « Un problème avec Mohamed ? Oui, l'arrivée de Delort a été perçue par Mohamed comme un manque de confiance. »

FC Nantes Mercato : Mostafa Mohamed aurait des envies d'ailleurs

Pour rappel, le prêt de Mostafa Mohamed au FC Nantes prend fin en juin 2023, mais est assorti d’une option d’achat. Face à la situation difficile qu’il vit en Loire-Atlantique, il devrait retourner en Turquie à l’issue de la saison. Une tendance confirmée par Le Prophète du ballon rond sur Twitter. « Problème lié au montant de l'OA pour la direction ; problème avec le joueur qui s'estime pas suffisamment titularisé ; problème au sein du vestiaire où Mohamed se sent un peu triste et isolé. Envie d'ailleurs », a-t-il indiqué.