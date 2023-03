Publié par Thomas G. le 15 mars 2023 à 02:10

Après l'annulation de son nouveau contrat avec le FC Barcelone, Gavi serait dans le viseur de Manchester City et Liverpool.

Le FC Barcelone s’est imposé 1-0 face à l’Athletic Bilbao, et ce succès permet aux Blaugranas de maintenir leur avance en tête de la Liga. Les hommes de Xavi ont 9 points d’avance sur le Real Madrid, à moins d’une semaine du Clasico. Lors du match face à l’Athletic Bilbao, les Catalans ont une nouvelle fois pu compter sur une très bonne prestation de Gavi. Le jeune milieu espagnol est parvenu à élever son niveau de jeu depuis la blessure de Pedri pour aider le Barça dans sa quête d’un 27e sacre en Liga.

Après ce résultat important, le FC Barcelone a connu un nouveau coup dur. Le tribunal espagnol a annulé l’enregistrement du nouveau contrat de Gavi. L’international espagnol est donc toujours en fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone. Cette décision a réveillé l’intérêt de deux cadors anglais qui souhaiteraient recruter Gavi gratuitement, lors du prochain mercato estival.

Selon les informations du média anglais The Times, Manchester City et Liverpool seraient très attentifs à la situation de Gavi au FC Barcelone. Pep Guardiola et Jürgen Klopp aimeraient rajeunir leur milieu de terrain la saison prochaine et la pépite du Barça serait la meilleure option.

FC Barcelone Mercato : Gavi pourrait quitter le Barça

Le FC Barcelone a la possibilité de faire appel pour enregistrer le nouveau contrat de Gavi qui expire en juin 2026. Les Blaugranas estiment que l’international espagnol incarne le futur du club. Tous les moyens seront mis en œuvre afin de régler cette situation et éviter le départ de Gavi cet été.

Néanmoins, le FC Barcelone va devoir alléger sa masse salariale afin de pouvoir enregistrer le contrat de Gavi. La situation contractuelle du numéro 6 du Barça pourrait profiter à Manchester City et à Liverpool. Les dirigeants du Barça vont donc devoir agir rapidement pour éviter une nouvelle désillusion sur le marché des transferts.