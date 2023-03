Publié par ALEXIS le 15 mars 2023 à 14:04

Après Charbonnier, l’ ASSE vient d’encaisser un autre coup terrible. Boubacar Fall est forfait jusqu’à la fin de la saison.

Alors que l’ ASSE ne peut plus compter sur son joker Gaëtan Charbonnier jusqu’à la fin de la saison, le club vient de perdre Boubacar Fall. Touché au genou à l’entraînement, pendant la préparation du match contre Amiens, le gardien de but N°2 de l’AS Saint-Etienne ne rejouera plus cette saison. Et pour cause, il a subi une intervention chirurgicale, mardi, autour de son ménisque.

D’après les informations du club ligérien, « l’opération s'est très bien déroulée ». Le portier de 22 ans va observer quelques jours de convalescence avant d’entamer une longue période de rééducation. Il ne reviendra pas dans le groupe de l’ ASSE d'ici le début de la saison prochaine. « Notre jeune portier international sénégalais devra observer une période de convalescence de six mois avant un retour à l’entrainement collectif », a appris l'AS Saint-Etienne dans son communiqué médical.

ASSE : Matthieu Dreyer remplace Boubacar Fall sur le banc

En l'absence de Boubacar Fall, Matthieu Dreyer devrait prendre sa place sur le banc de touche. Le portier de 34 ans avait été convoqué dans le groupe par Laurent Batlles pour affronter Amiens, samedi dernier, dès la blessure du jeune portier. Pour rappel, Boubacar Fall est arrivé à l’ ASSE en janvier 2021, en provenance de son pays natal, le Sénégal. Il a d’abord fait ses premiers pas avec la réserve en National 3, avant d’être appelé en équipe professionnelle cette saison.

Déçu des prestations d’Etienne Green et Matthieu Dreyer, l’entraîneur de l’ ASSE a promu le Sénégalais au poste de doublure de Gautier Larsonneur. Boubacar Fall a même disputé son premier et unique match en Ligue 2 contre le SM Caen (1-1), fin décembre, avant l’arrivée de Larsonneur.