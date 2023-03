Publié par Timothée Jean le 16 mars 2023 à 15:35

En proie à des difficultés économiques, l’ OM s’apprête à encaisser un joli chèque grâce au transfert définitif d’Arkadiusz Milik à la Juventus.

Le dernier mercato hivernal a particulièrement été mouvementé pour l’ OM, notamment dans le sens des arrivées. La direction de l’Olympique de Marseille a déboursé pas moins de 40 millions d’euros pour s’attacher les services de trois nouveaux renforts durant le mois de janvier. Désormais, les dirigeants phocéens espèrent boucler quelques ventes dans l’optique de rééquilibrer les comptes du club.

Un futur départ de Mattéo Guendouzi lors de la prochaine fenêtre de transfert pourrait permettre à l’ OM de soulager un peu ses finances. Mais en attendant, c’est un autre joueur qui devrait rapporter de l’argent à Marseille. Il est question d’Arkadiusz Milik qui en sait un peu plus sur son avenir à la Juventus.

Prêté par l’OM jusqu’à la fin de la saison, l’attaquant polonais s’est très vite adapté à l’environnement turinois, en inscrivant 8 buts en 25 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Ses performances ont fait beaucoup de bien à son équipe et convaincu les dirigeants de la Juventus qui souhaitent le conserver le plus longtemps possible.

OM Mercato : Un accord conclu entre Arkadiusz Milik et la Juventus

La Juventus compte en effet lever l’option d’achat d’Arkadiusz Milik le plus rapidement possible. Et cette initiative ne déplaît pas au principal concerné. Bien au contraire, l’avant-centre prêté à l’ OM a affiché à maintes reprises sa volonté de s’inscrire dans la durée à la Juve.

D’ailleurs, selon les indiscrétions du journaliste italien, Nicolo Schira, un accord a été conclu entre Arkadiusz Milik et la Juventus pour un contrat allant jusqu'en 2026. Cette information est donc une bonne nouvelle pour les financiers de l’ OM, car la Vieille Dame devra verser environ 9 millions d’euros à club phocéen en vue de boucler le transfert définitif du joueur.

La source ajoute que la direction de la Juventus s’active pour finaliser cette opération avant le 30 avril, date limite pour exercer son droit de rachat sur le joueur. L’ OM devrait ainsi réaliser une belle vente avant même l’ouverture du prochain mercato estival.