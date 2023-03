Publié par ALEXIS le 16 mars 2023 à 16:05

L’entraîneur de l’ ASSE a fait le point sur son groupe avant le déplacement au Havre. Il a fixé le retour d'Aïmen Moueffek et annoncé Cafaro incertain.

Ce n’est plus un secret à l’ ASSE, Gaëtan Charbonnier et Boubacar Fall sont blessés et leur saison est terminée. Blessé le 11 février dernier, Aïmen Moueffek est lui de retour à l’entraînement cette semaine. Mais il s’entraîne encore individuellement et n'est pas prêt pour rejouer.

À deux jours du match entre l’AS Saint-Etienne et le Havre au stade Océane, le milieu de terrain est déclaré forfait par Laurent Batlles. Son retour à l’entraînement collectif est prévu la semaine prochaine. Concernant Mathieu Cafaro, il est incertain pour la rencontre de la 28e journée de Ligue 2. Il a été ménagé lors de la séance d’entrainement de ce jeudi. « Il avait un problème de torticolis, on l’a préservé ce matin », a précisé le coach de l’ ASSE. L’ailier gauche se montre pourtant rassurant : « Je verrai demain comment je me sens, mais j'espère bien, malgré mon torticolis, être présent au Havre. »

ASSE : Laurent Batlles ne confirme ni Dreyer ni Green comme N°2

Laurent Batlles a également évoqué la question du deuxième gardien de but des Verts, en l’absence de Boubacar Fall, opéré du genou cette semaine. Il ne confirme ni Matthieu Dreyer (34 ans) ni Étienne Green (22 ans) comme N°2, mais annonce plutôt : « Je vais avoir des choix à faire, notamment sur le poste de deuxième gardien. »

Pour rappel, c'est le portier arrivé du FC Lorient qui avait pris place sur le banc de touche de l' ASSE face à Amiens, en tant que doublure de Gautier Larsonneur. Mais Laurent Batlles reste ouvert à tous les changements possibles. « Je pense que la hiérarchie est arrêtée, mais depuis le début on a eu pas mal de changements », a-t-il fait remarquer.