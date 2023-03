Publié par Enzo Vidy le 16 mars 2023 à 16:50

Malgré une deuxième partie de saison délicate, certains joueurs du Stade Rennais, dont Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo sont convoqués avec les Bleuets.

Le Stade Rennais n'est pas au top de sa forme, loin de là. Malgré l'occupation de la 5e place en championnat, le SRFC affiche un niveau de jeu inquiétant depuis plusieurs semaines. Pas aidés par les nombreuses blessures, comme celle de Martin Terrier, Xeka ou encore Hamari Traoré qui est tout juste de retour, les Rennais perdent beaucoup de points face aux concurrents directs dans la course à l'Europe, et sont également en grande difficulté lorsqu'il s'agit de jouer à l'extérieur.

Dans cette mauvaise dynamique actuellement traversée par le club, certains joueurs ne sont plus aussi brillants qu'auparavant. La doublette Gouiri-Kalimuendo sur le front de l'attaque rennaise est quasi inoffensive, et Benjamin Bourigeaud peine à retrouver son véritable niveau.

Revenu de blessure au mois de janvier dernier après quatre mois d'absence, Baptiste Santamaria éprouve lui aussi quelques difficultés à se mettre au diapason dans le milieu du Stade Rennais. Néanmoins, plusieurs joueurs Rouge et Noir ont été convoqués avec leur sélection respective, à l'image d'Ibrahim Salah avec le Maroc, de Birger Meling avec la Nosrvège ou encore d'Alan Do Marcolino qui jouera avec le Gabon. Et ce jeudi, quatre joueurs du SRFC ont été sélectionnés pour jouer avec les Bleuets.

Stade Rennais : Omari, Truffert, Gouiri et Kalimuendo appelés par Sylvain Ripoll

Bonne nouvelle pour les quatre joueurs du Stade Rennais. Quelques minutes après la liste de Didier Deschamps, Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs, a révélé à son tour les joueurs qu'il avait choisi pour le prochain rassemblement. Parmi eux, on retrouve Warmed Omari, Adrien Truffert, Amine Gouiri et Arnaud Kalimuendo. Force est de constater que le Stade Rennais est une nouvelle fois bien représenté, même si le club breton n'est pas au mieux en termes de résultats.