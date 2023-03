Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 01:05

Après le match de l’ ASSE contre le Havre, une trêve internationale de deux semaines est programmée. Mais les Verts ne seront pas tous en vacances.

Trois joueurs de l’ ASSE sont convoqués en sélection pendant la trêve internationale qui débute dès samedi soir pour les clubs de Ligue 2. Jean-Philippe Krasso (Côte d’Ivoire), Benjamin Bouchouari (Maroc) ou encore Saïdou Sow (Guinée) rejoindront leurs sélections pour disputer deux matchs en éliminatoires de la CAN 2023. Mais les autres joueurs de l’AS Saint-Etienne ne seront pas de repos. Laurent Batlles a souhaité les faire travailler afin de garder le rythme.

« Je ne sais pas trop. On n’a pas eu beaucoup de repos sur le mois de février, je pense leur donner dimanche et lundi », a-t-il indiqué dans un premier temps, avant d'évoquer une concertation avec le coach de la réserve. « Il faut qu’on y réfléchisse avec Razik (Nedder) et les joueurs concernés. Il faut récupérer de ce mois énergivore au niveau du mental. »

ASSE : 4 séances d'entraînement, mais pas de match amical pendant la trêve

L’entraîneur de l’ ASSE a ensuite détaillé son programme de la semaine prochaine. Il a fixé la reprise au mardi 21 mars, après le match de la 28e journée au Havre. Saint-Etienne aura donc deux jours de repos avant d’entamer la préparation du match contre les Chamois Niortais, le 1er avril.

« On va essayer de s’entrainer mardi matin, mercredi, jeudi et vendredi et après on verra en fonction de ce qu’il s’est passé ce week-end, a fait savoir Laurent Batlles. On verra ceux qui peuvent prétendre à jouer avec la réserve, on verra comment chacun a récupéré, les petits pépins ».

Le technicien des Verts compte récupérer quelques blessés, notamment Aïmen Moueffek après la trêve. Pour permettre à son équipe de souffler un peu, Laurent Batlles n’a pas prévu de match amical. « On n'aura pas assez de monde avec le match de la réserve (dimanche face à Domérat) et l’absence des internationaux », a-t-il justifié.