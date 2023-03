Publié par ALEXIS le 18 mars 2023 à 10:55

L’entraineur de l’ OL est déçu après le nul face à Nantes (1-1). Agacé par les résultats en dents de scie de son équipe, Blanc évoque une saison de galère.

L’ OL n’arrive toujours pas à renouer avec la victoire ! Il a concédé un troisième match nul, vendredi, en ouverture de la 28e journée de Ligue 1. Les Gones ont été accrochés par le FC Nantes à domicile (1-1). L’Olympique Lyonnais a été surpris par le FCN, à la suite d’un but précoce de Castello Lukeba contre son camp (0-1, 3e). Mais l’équipe de Laurent Blanc a égalisé grâce à son buteur Alexandre Lacazette (1-1, 24e).

Toujours dixième (avec 41 points) devant Toulouse FC (35 points, l’ OL est assuré de rester à cette place, mais ses concurrents pourraient creuser l'écart pour les places européennes. En marge de l’objectif de la saison qui s’éloigne, Laurent Blanc n’a pas du tout aimé la prestation de ses joueurs contre les Canaris.

« Quand vous faites 3 touches au lieu d'une, vous ne prenez pas l'espace alors qu'il faudrait, c'est tout de suite plus compliqué », a-t-il fait remarquer, avant d’incendier son équipe : « La deuxième mi-temps a été d’une pauvreté technique incroyable. On est décevant. Tout le monde m’a déçu. On n'a pas respecté le jeu et j'ai horreur de ça. »

OL : Blanc agacé par les soucis physiques à l'Olympique Lyonnais

En plus d'être agacé par le jeu produit par ses joueurs, l’entraineur de l’ OL est énervé à cause des blessures et soucis physiques dans son groupe. Cela l'empêche de mettre son plan de jeu en place. « Il n’y a pas que dans le jeu qu’il y a des problèmes à Lyon. Il y a des problèmes de blessés, des problèmes de récupération de joueurs. On a des joueurs qui ne sont pas prêts, qui ne peuvent jouer que 20-25 minutes. C’est une saison vraiment galère à tous les niveaux », a avoué Laurent Blanc.