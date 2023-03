Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2023 à 08:56

Si Pablo Longoria compte garder Alexis Sanchez pour la saison prochaine, le président de l’OM sait désormais les conditions de l’attaquant de 34 ans.

Arrivé librement en août dernier en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez arrive au terme de son contrat avec l’Olympique de Marseille le 30 juin prochain. Mais l’international chilien dispose d’une année supplémentaire en option dans son bail actuel, qu’il pourra activer cet été d’un commun accord avec ses dirigeants. À Marseille, Pablo Longoria et Igor Tudor aimeraient poursuivre l’aventure avec l’ancien avant-centre du FC Barcelone, de Manchester United et d’Arsenal.

Auteur de 14 buts et 1 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez a convaincu la direction marseillaise qu’il peut encore évoluer au haut niveau quelques années de plus. Heureux et épanoui sous les ordres de l’entraîneur croate, l’ancien coéquipier de Lionel Messi se verrait bien lui aussi rester en Ligue 1 la saison prochaine, mais à certaines conditions.

OM Mercato : Alexis Sanchez veut disputer la Ligue des Champions

Après avoir évoluer avec les plus grands joueurs de la planète dans divers clubs de premiers rangs, Alexis Sanchez ne refuse pas forcément de faire une seconde saison sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Toutefois, RMC Sport révèle que le natif de Tocopilla ne voudrait plus évoluer à la pointe de l’attaque et comme Kylian Mbappé au Paris SG, il aimerait jouer avec un numéro 9 de métier afin de lui permettre d’avoir plus de liberté sur le terrain.

Ensuite, Sanchez voudrait disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et avoir des garanties sportives sur la capacité de l'OM à se doter d'une équipe à même de jouer le titre face au PSG l'an prochain. Pablo Longoria sait donc quoi faire pour conserver Alexis Sanchez une saison de plus à Marseille.