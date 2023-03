Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2023 à 05:42

Déjà en difficulté après l’échec en Ligue des Champions, Christophe Galtier a davantage compliqué sa situation au PSG après la défaite contre le Stade Rennais, dimanche.

Sans inspiration, le Paris Saint-Germain a connu une nouvelle déconvenue en s'inclinant au Parc des Princes ce dimanche face au Stade Rennais (0-2), à l’occasion de la 28e journée de Ligue 1. Même s’il compte encore sept points d’avance sur son dauphin, l’Olympique de Marseille, le club de la capte confirme sa mauvaise forme de depuis le début d’année 2023 et la fin du Mondial au Qatar. Son entraîneur ne parvient pas à trouver les solutions pour redresser la barre. Plombé par des choix tactiques très discutables face aux Bretons, Christophe Galtier est plus que jamais sous la menace d’un licenciement prématuré. D’ailleurs, le débat sur sa présence au Camp des Loges la saison prochaine a été largement mené au terme de la rencontre contre l’équipe de Bruno Genesio.

PSG Mercato : Christophe Galtier pas taillé pour le Paris SG

Sorti de la Coupe de France par l’OM, éliminé de la Ligue des Champions après deux défaites de rang face au Bayern Munich, le Paris Saint-Germain n’a plus que le Championnat pour sauver sa saison. Mais là encore, l’équipe de Christophe Galtier montre de plus en plus des signes de « résignation » et fragilité. À dix journées de la fin du Championnat, des voix s’élèvent déjà pour dire que l’ancien coach de l’OGC Nice n’a pas l’étoffe nécessaire pour coacher une équipe de stars comme le PSG.

« Tu sens qu'il est à plat, qu'il a pris un coup de bambou. C'est dur pour lui de remonter parce qu'il a souvent les arguments et là tu sens qu'il a de moins en moins d'arguments et il essaye de chercher à gauche et à droite des explications. Je sens que ça devient compliqué pour lui », a analysé Laurent Paganelli sur le plateau du Canal Football Club après le match entre le Paris SG et le SRFC.

Même son de cloche chez Laure Boulleau. Pour l’ancienne joueuse des Rouge et Bleu, Christophe Galtier « a pris dix ans » et regrette énormément son discours accusateur envers les Titis. Plus incisif, l’ancien gardien parisien Mickaël Landreau, également présent au Canal Football Club, estime que Galtier a touché le bout sur le banc du PSG.

« Ce qui est évident, c’est qu'on sent un Christophe Galtier fatigué, même physiquement (…) On attend d'un manager dans un club de cette dimension beaucoup plus de prise de hauteur, ce qu'il n'arrive pas à faire par épuisement (…) À chaque fois qu'il va attaquer quelque chose, c'est négatif dans la période actuelle. Ou alors c'est comme Conte, il ne veut pas rester », suppose Landreau.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, le technicien marseillais est lié au club du président Nasser Al-Khelaïfi jusqu’en juin 2024.