Publié par JEAN-LUC D le 20 mars 2023 à 06:24

Dimanche soir, l’OM est allé battre le Stade de Reims (2-0), au stade Auguste-Delaune. Après le match, le milieu marseillais Jordan Veretout a livré ses impressions.

Vainqueur à Reims, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a prouvé sa solidité à l'extérieur en Championnat. Le club de la Canebière chasse ainsi le RC Lens de son fauteuil de dauphin derrière le Paris Saint-Germain et revient à sept points du leader. Les hommes d’Igor Tudor ont souffert en deuxième période, mais ont résisté à la domination rémoise. Au micro d'Amazon Prime Vidéo, Jordan Veretout a confié sa satisfaction, après le succès obtenu à Reims grâce à la solidarité sur le terrain.

« On est dans notre continuité, on essaye de faire le maximum. On essaye de produire du beau jeu. Parfois c'est difficile comme ce soir, on s'est fait rentrer dedans, on s'est fait bouger, mais on a su tenir et rester costaud. Il y a des matchs où l'on aurait pris des buts. Mais ce soir, c'est bien », a commenté l’international français de 30 ans, qui a également tenu à saluer les supporters qui ont fait le déplacement à Reims.

OM : Jordan Veretout salue l’apport des supporters

Accroché à domicile par Strasbourg (2-2) le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a su réagir en allant s’imposer sur le terrain du Stade de Reims ce dimanche soir. Une grande performance puisque l’équipe du Belge Will Still était invaincue depuis 19 matches en Ligue 1. Pour Jordan Veretout, ce succès est également à mettre à l’actif des supporters marseillais qui ont fait le déplacement.

« Même à l’extérieur, nos supporters sont toujours là. On les remercie. Ils ont toujours été derrière nous. Il faut bien savourer cette victoire. Ceux qui restent là vont devoir bien se reposer pendant la trêve. Pour après repartir pour aller chercher cette deuxième place », a ajouté l’ancien milieu de terrain du FC Nantes.