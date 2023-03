Publié par Timothée Jean le 14 mars 2023 à 20:10

Alors que l’ OM affronte dimanche le Stade de Reims dans le cadre de la 28e journée de Ligue, Will Still s’est exprimé sur cette rencontre.

En cette seconde partie de saison, le Stade de Reims affiche un état de forme impressionnante. Dimanche dernier, les Rémois sont allés chercher la victoire sur la pelouse de l’AS Monaco (0-1). Ce succès à l’extérieur a permis aux hommes de Will Still d'enchaîner un 19e match sans défaite et de se placer dans la course à l'Europe.

Le Stade de Reims occupe la 8e place de Ligue à 4 longueurs du Stade Rennais (5e). Toujours invaincus en cette année 2023, les Rouges et Blancs restent donc de redoutables adversaires, sous l’impulsion de Will Still qui réalise un travail remarquable en Ligue 1. Arrivé en remplacement d’Oscar Garcia à Reims le 15 octobre dernier, le technicien bel a dirigé 17 matchs consécutifs à Reims sans la moindre défaite et se félicite pour ce parcours.

« La série continue de très belle manière. On a été efficace. C’est rare et même exceptionnel qu’un club comme le nôtre enchaîne trois victoires en Ligue 1. Je suis très content de cela et incroyablement fier de tous les joueurs », a déclaré Will Still dans des propos rapportés par L’Alsace.

OM : Will Still reste prudent avant d'affronter Marseille

Le Stade de Reims compte garder cette série d’invincibilités face à l’OM dimanche prochain. Portés notamment par Folarin Balogun, en très grande forme depuis son arrivée en provenance d’Arsenal, les Rémois tenteront également de mettre en danger la défense de l’Olympique de Marseille, trop fébrile ces dernières semaines. Mais Will Still ne préfère pas sombrer dans un excès de confiance.

L’entraîneur belge reste prudent face à cette équipe de l’ OM, avide de victoire. « On est compétiteurs et ambitieux, mais on est réalistes et lucides. On sait que devant nous, il y a des équipes de très grande qualité, comme Monaco. La semaine prochaine, on va jouer une très grosse équipe de Marseille », a ajouté Will Still, qui s’attend à un match extrêmement compliqué face à l’ OM.

2e Ligue 1 après 27e journées de championnat, le club phocéen devra impérativement s’imposer dimanche prochain en vue de conserver sa place sur le podium. Tandis que les Rémois sont bien déterminés à jouer un sale aux Marseillais. Cette rencontre promet d'être intense.