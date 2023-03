Publié par Timothée Jean le 20 mars 2023 à 16:12

Au lendemain de sa brillante victoire contre le Stade de Reims, l’ OM a enregistré un important départ au sein de son organigramme.

Hier soir, l’Olympique de Marseille a réalisé une belle opération sur la pelouse de Reims. Cueilli à froid dès les premières minutes de la rencontre, l’ OM a retrouvé les ressources nécessaires pour renverser l’issue du match. Grâce à un doublé d’Alexis Sanchez, les Marseillais se sont imposés face au Rémois (1-2) et conservent la deuxième place de Ligue 1.

L’ OM s’offre surtout une bouffée d’oxygène avant la trêve internationale. Toutefois, le club phocéen enregistre quelques mouvements au sein de sa direction. Après le départ successif de Jacques Cardoze, Laurent Colette et Alexandre Mialhe, qui a récemment fait ses valises, c’est au tour de Manon Jacquot de quitter l’ OM. La jeune dame officiait en tant que responsable des hospitalités de l’Olympique de Marseille depuis 2017.

OM Mercato : Manon Jacquot quitte Marseille

C’est à travers un long message publié sur son compte Linkedin que Manon Jacquot a officialisé son départ de l’OM. « Clap de fin. C’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ de l’Olympique de Marseille », a-t-elle posté, avant d'adresser un message de remerciement aux dirigeants marseillais et aux membres du personnel de l’ OM.

Après près de six années de bons et loyaux services à l’ OM, Manon Jacquot entamera une « nouvelle aventure excitante qui débutera dans quelques jours », a-t-elle indiqué sans donne plus de détails. Le départ de Manon Jacquot s’inscrit par ailleurs dans la volonté de Pablo Longoria qui souhaite effectuer un ménage au sein de l’organigramme de l’Olympique de Marseille.

D’autres départs pourraient donc suivre. Elodie Malatrait, la directrice adjointe de la communication, et David Friio, le directeur sportif, pourraient, eux aussi, quitter le club phocéen dans les mois à venir.