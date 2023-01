FC Barcelone Mercato : Bellerin prend une décision sur son avenir

Publié par Thomas G. le 20 janvier 2023 à 23:07

Après avoir vendu Memphis Depay à l’Atlético Madrid, le FC Barcelone pourrait se séparer d'Hector Bellerin, pisté en Premier League.

Le FC Barcelone connaît un début d’année quasi parfait avec plusieurs victoires et un titre en Supercoupe d’Espagne. En ce mois de janvier, l'attention est grandement tournée vers le mercato hivernal. De ce fait, la direction du FC Barcelone a récemment vendu l’international néerlandais Memphis Depay contre 4 millions d’euros à l'Atlético Madrid. Cette vente a permis au Barça de réduire sa masse salariale, et les Blaugranas pourraient sacrifier un deuxième joueur dans les jours à venir.

Selon les informations de Mundo Deportivo, l’international espagnol Hector Bellerin est dans le viseur d’Everton et de Fulham. Le défenseur de 27 ans a été très peu utilisé depuis son retour en Catalogne et un départ cet hiver n’est pas à écarter. Le départ d’Hector Bellerin permettrait également au Barça de pouvoir recruter un nouveau latéral droit. L’international espagnol est le troisième choix dans la hiérarchie des arrières droit derrière Ronald Araujo et Sergi Roberto. À six mois de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, Hector Bellerin reste très courtisé, et le Betis Séville est également attentif à sa situation.

FC Barcelone Mercato : Hector Bellerin a pris sa décision

Selon les informations de Sport,Hector Bellerin ne souhaiterait pas retourner en Premier League cet hiver. Son objectif est de gagner la confiance de Xavi pour s’imposer en tant que titulaire au Barça et convaincre les Catalans de lui offrir un nouveau contrat. Titulaire hier soir face à Ceuta lors du 8e de finale de la Coupe du Roi, l’ancien défenseur d’Arsenal s’est montré très solide et appliqué. Hector Bellerin pourrait profiter de l’accumulation des matchs pendant la deuxième partie de saison pour s’illustrer et convaincre les dirigeants du FC Barcelone.