Publié par Timothée Jean le 21 mars 2023 à 13:26

En quête de nouveaux renforts offensifs, l’ OM devra composer avec la rude concurrence du Bayern pour recruter Folarin Balogun.

Cet hiver, l’ OM s’est montré très dépensier sur le marché des transferts. Les Marseillais sont parvenus à s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha pour un montant total avoisinant les 40 millions d’euros. Ce recrutement ambitieux doit permettre à l’ OM de sécuriser sa place de dauphin du PSG et se qualifier directement pour la Ligue des Champions.

Les hommes d’Igor Tudor sont déterminés à atteindre cet objectif d’ici la fin de la saison. En parallèle, les dirigeants de l’ OM travaillent déjà sur leur prochain recrutement avec la ferme volonté d’attirer un nouveau renfort dans le secteur offensif. Ces derniers jours, la direction marseillaise a même entamé des manœuvres concrètes en vue de signer Marcus Thuram, en fin de contrat avec le Borussia Monchengladbach.

Ces démarches initiées par le président Pablo Longoria se sont soldées par un premier échec, puisque l’international tricolore n’aurait pas vraiment l’intention de signer à l’ OM. Il aurait une préférence pour d’autres destinations. Cet échec ne devrait pas pour autant freiner le président marseillais dans sa quête d’un nouvel attaquant. Et aux dernières nouvelles, l’ OM surveille avec attention la progression de Folarin Balogun au Stade de Reims. Mais là encore, le club phocéen devra faire face à une rude concurrence.

OM Mercato : Le Bayern Munich fonce aussi sur Folarin Balogun

Prêté par Arsenal à Reims, Folarin Balogun réalise une saison sensationnelle en Ligue 1 avec un bilan de 17 buts inscrits en 27 rencontres disputées. Et ses performances remarquables attirent l’attention de plusieurs cadors européens. En plus de l’ OM, le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen, l’Atalanta Bergame, l’AS Monaco ou encore la Real Sociedad, un nouveau courtisan et non des moindres vient de se manifester.

Selon les informations relayées par Le Phocéen, le Bayern Munich serait aussi très intéressé par le profil de Folarin Balogun et serait prêt à lancer une offensive en vue de le recruter dès l’ouverture du prochain mercato. Reste à savoir si Arsenal sera prêt à se séparer définitivement de son jeune crack, cette option n’est pas à exclure. Pour le moment, le jeune joueur prêté à Reims est toujours lié au club londonien jusqu'en juin 2025.

Les dirigeants de l'Olympique de Marseille devront se montrer très généreux s'ils souhaitent mener à bien cette opération. Dans le cas contraire, Folarin Balogun devrait prendre une autre destination.