Publié par ALEXIS le 21 mars 2023 à 19:56

Les décideurs de l’ ASSE ont été mal inspirés lors du recrutement estival et ont ainsi mis leur équipe en danger en Ligue 2, selon Denis Balbir.

Menacée de relégation, l’ ASSE a sorti le chéquier pour se renforcer pendant le mercato hivernal. Six nouveaux joueurs ont renforcé l’équipe de Laurent Batlles et ils ont tout changé chez les Verts : l’état d’esprit, l’ambiance dans le vestiaire, l’engagement sur le terrain et la philosophie de jeu. Grâce à leur apport, l’AS Saint-Etienne a quitté la 20e et dernière place pour remonter progressivement jusqu'à la 12e place, au terme de la 28e journée.

La décision et les choix de la direction stéphanoise ont donc été payants. Dans sa chronique pour But Football Club, Denis Balbir le reconnaît : « L’ ASSE a considérablement changé. Cette équipe n'a plus rien à voir avec celle qui a galéré en début de saison. Ce n'est plus le même groupe, plus la même mentalité et ça se ressent sur les résultats », a-t-il souligné.

ASSE : Denis Balbir, « si le recrutement de janvier avait été réalisé dès l'été... »

Mais le journaliste et supporter de l’ ASSE, Denis Balbir, regrette que les dirigeants du club n’aient pas renforcé leur équipe pendant le mercato estival, comme ils l’ont si bien fait en janvier. Il en veut à la direction des Verts.

« Comme je le dis souvent, ce que montre l’AS Saint-Étienne actuellement laisse quelques regrets. Si le recrutement de janvier avait été réalisé dès l'été dernier, Sainté lutterait certainement avec des équipes comme le Havre AC pour jouer les premiers rôles dans ce championnat », a regretté Denis Balbir.

À noter que l’ ASSE est invaincue depuis 7 matchs consécutifs. Elle est sur une série de 4 victoires et 3 nuls en Ligue 2. L’équipe de Laurent Batlles a accroché les Girondins à Bordeaux (1-1) et le Havre au stade Océane (2-2). Face au Havre, les Verts ont fait preuve d’une grande solidité et d’un courage inébranlable en revenant à égalité de 2 buts, alors qu’ils étaient à 10 contre 11.