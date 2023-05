Samedi soir à Bollaert, le RC Lens reçoit l’ OM dans un sommet de Ligue 1 à l’allure d’une finale, avec la Ligue des Champions en ligne de mire.

RC Lens-OM : Une affiche de gala, un enjeu capital

Cette saison, la Ligue 1 a eu l’occasion de nous offrir des matchs de prestige, mais celui de samedi soir entre Lens et Marseille est sans doute le plus beau sur le papier. Respectivement 3e et 2e, avec un seul point d’écart, ces deux équipes s’apprêtent à s’affronter dans une rencontre où les enjeux sont immenses. Car si la qualification directe pour la Ligue des Champions est primordiale, le titre est toujours d’actualité au vu de la dynamique du PSG ces derniers temps. En cas de victoire à Bollaert, l’OM reviendrait provisoirement à deux points du Paris SG, tout en mettant les Sang et Or à 4 longueurs, une avance considérable à 4 journées de la fin du championnat.

En face, le RC Lens, récemment vainqueur de Toulouse, a sans doute définitivement assuré sa place sur le podium en mettant l’AS Monaco à huit points. Mais les Lensois, si conquérants depuis le début de la saison, ne semblent pas rassasiés, et compte bien récupérer leur place de dauphin samedi soir en battant l’OM, et revenir à trois points du PSG. Dans un stade Bollaert annoncé à guichets fermés, tout sera réuni pour avoir un spectacle d'anthologie entre ces deux équipes, qui sont vraisemblablement les deux meilleures cette saison dans l’élite.

La meilleure équipe à domicile reçoit la meilleure équipe à l’extérieur

Ça fait partie des ingrédients qui devraient faire de cette rencontre un moment grandiose samedi soir à Bollaert. Depuis le début de la saison, le RC Lens s’est montré intraitable à domicile, avec seulement une défaite et un match nul concédé dans son antre. Cela signifie donc qu’en 16 rencontres disputées à domicile, les Sang et Or ont pris 43 points sur 48 possibles, faisant d’elle la meilleure équipe des sept principaux championnats européens.

De quoi effrayer l’ OM ? Pas vraiment, car hors de ses bases, l’équipe d’Igor Tudor est quasiment injouable. En 16 rencontres, l’Olympique de Marseille a pris 39 points sur 48 possibles, et fait tout simplement partie des meilleures équipes d’Europe dans ce domaine. Seuls sont le Paris Saint-Germain (1-0) et Tottenham (2-0) à avoir réussi à faire plier les Marseillais cette saison lorsqu’ils évoluaient loin du stade Vélodrome.

Franck Haise et Igor Tudor, deux coachs qui s'apprécient, aux idées de jeu bien claires

En décembre dernier, durant la trêve liée à la Coupe du monde 2022 qui se déroulait au Qatar, une image n'avait échappé à personne. Lors d'un stage à Marbella, les joueurs de l' OM et du RC Lens s'étaient retrouvés, l'occasion également pour Igor Tudor et Franck Haise de prendre le temps d'échanger. Faut dire que les deux entraîneurs ont un style de jeu assez similaire, même si certaines choses diffèrent sur plusieurs aspects. Tout d'abord, le système à trois défenseurs est privilégié par les deux hommes, qui concentrent leur animation offensive par l'intermédiaire de leurs deux pistons. L'autre point commun concerne le domaine athlétique, où ces deux équipes sont sans doutes les plus énergivores de notre championnat.

La grande différence entre le RC Lens et l' OM concerne le marquage. En effet, Igor Tudor demande à ses joueurs d'effectuer un marquage individuel, au contraire de Franck Haise qui utilise le marquage en zone. Samedi soir, c'est possiblement sur cet aspect que la rencontre pourrait se jouer, car l' OM se fait souvent punir par ses adversaires, du fait qu'il laisse des espaces énormes sur les contre-attaques. Nul doute que Franck Haise a dû méticuleusement préparer son match sur ce point faible de son futur adversaire.

Souvenez-vous l'an dernier à Bollaert

Le 22 janvier 2022, le RC Lens accueillait l' OM de Jorge Sampaoli dans un match avec un enjeu déjà très important. Avant cette rencontre, les Sang et Or occupaient la 7e place, tandis que les Marseillais étaient 3es. Pour autant, malgré les quatre places d'écarts, seulement 4 petits points séparaient les deux équipes, et le RCL avaient l'occasion de revenir à un point de l'Olympique de Marseille.

Sur deux victoires de suite, les Lensois semblaient capables de faire un coup à Bollaert, face à un OM qui restait sur un match nul avant cette rencontre. Finalement, à l'issue d'une rencontre dominée de bout en bout par l'équipe de Jorge Sampaoli, Marseille s'impose 2-0 grâce à des buts de Dimitri Payet et Cédric Bakambu, éloignant le RC Lens du podium. Un échec qui aura son importance quelques mois plus tard au moment de faire les comptes à l'issue de la 38e journée de Ligue 1.