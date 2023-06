L’Arabie Saoudite recrute à tour de bras les footballeurs évoluant en Europe. L’ancien joueur de l’OM, Cédric Bakambu, vient de s’engager Al Nasr à Dubaï.

Mercato : L'ex-joueur de l'OM, Cédric Bakambu, signe à Al-Nassr FC

L’Arabie Saoudite poursuit son opération stratégique pour attirer les regards du public footeux vers lui. Candidat à l’organisation de la Coupe du Monde 2034, ce pays travaille sa légitimité en rehaussant le niveau de son championnat. Pour ce faire, les équipes saoudiennes s’offrent plusieurs joueurs de haut niveau européen. Si Cristiano Ronaldo, un des meilleurs joueurs de tous les temps, n’a pas hésité à céder aux offres alléchantes des Saoudiens et que Karim Benzema lui a même emboité le pas, ce n’est pas Cédric Bakambu qui aurait dit non à une belle fin de carrière.

L’ancien joueur de l’OM, qui s’était engagé avec l’Olympiakos, vient de signer sous les couleurs d’Al Nasr SC. Au contraire de Karim Benzema qui vient de signer à Ittihad Club, l’ex-marseillais rejoint à Al-Nassr FC. Le but de la manœuvre étant de relever le niveau du championnat Saudi Pro League, tous les joueurs capables d’aider à atteindre cet objectif sont recrutés.

Le polyvalent attaquant franco-congolais de 32 ans sort d’une belle saison en Grèce. Il a inscrit 18 buts en 37 matchs, des performances qu’espère l’entraîneur Goran Tufegdzic sous le maillot d’Al-Nassr FC. Avec l’Olympique de Marseille, l’ancien sociétaire du FC Sochaux-Montbéliard avait marqué 4 buts en 24 matchs toutes compétitions confondues.

Le transfert de Bakambu a déjà été rendu officiel par le club saoudien avec qui il est désormais sous contrat jusqu’en juin 2025.