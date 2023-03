Publié par Timothée Jean le 21 mars 2023 à 19:26

Double buteur contre le Stade Reims, Alexis Sanchez impressionne à l’ OM. L’attaquant chilien a reçu les louanges d’un jeune joueur du club.

Dimanche soir, Alexis Sanchez a encore prouvé qu’il était loin d’être un joueur en fin de carrière. Sur la pelouse du Stade de Reims, l’attaquant chilien a livré une prestation de haute volée, en inscrivant un doublé remarquable. Tout d'abord par un splendide coup franc puis par un but plein de classe, l’attaquant de 34 ans a presque, à lui tout seul, réussir à renverser l’issue de la rencontre.

Grâce au doublé d’Alexis Sanchez, l’Olympique de Marseille s’est imposé à Reims et a récupéré sa deuxième place au classement avant la trêve internationale. Une performance qui lui a valu les éloges de la presse, mais aussi du vestiaire de l’ OM. En l’espace de six mois, l’ancien attaquant de l’Inter Milan a rapidement conquis le peuple marseillais.

En dépit de son âge avancé, Alexis Sanchez fait preuve d’une grande efficacité devant les buts et d’un investissement constant sur le terrain. Sa grinta, sa détermination sans faille et son influence se ressentent dans le vestiaire de l’ OM. Et ce n’est pas Bartug Elmaz qui dira le contraire.

OM : Bartug Elmaz s’enflamme pour Alexis Sanchez

Dans une interview publiée sur le site officiel de l’ OM, le jeune milieu de terrain s’est montré très élogieux envers Alexis Sanchez. « Quand Alexis Sanchez a signé ici, j'étais très ému de savoir que j'allais jouer avec lui. C'est un très grand joueur, de classe mondiale. Après notre rencontre, il s'est créé une sorte de lien chaleureux », a-t-il confié.

Bartug Elmaz ne cache pas sa joie de côtoyer l’attaquant chilien, doté de grandes qualités physiques et d’un état d’esprit irréprochable. « Bénéficier de son expérience est très important pour moi. Et je suis très chanceux », a conclu la pépite turque de l’ OM.

Malgré les craintes sur son âge et son état physique, Alexis Sanchez a prouvé qu’il reste un élément incontournable dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor à l' OM. L’ancien joueur d’Arsenal comptabilise 16 buts inscrits en 34 rencontres disputés cette saison. Il tentera de poursuivre sur cette belle dynamique après la trêve internationale.