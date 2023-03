Publié par Timothée Jean le 20 mars 2023 à 14:42

L’avenir d’Eric Bailly s’assombrit à l’ OM. Le défenseur prêté par Manchester United ne rentre plus vraiment dans les plans d’Igor Tudor.

En grande difficulté à Manchester United, Eric Bailly a fait le choix de rejoindre l’ OM lors du dernier mercato estival dans le but de relancer sa carrière. Sauf que les choses ne se passent pas comme il l’espérait. Entre des blessures récurrentes et de mauvaises prestations, le décevant ivoirien a progressivement perdu la confiance de son entraîneur.

Depuis sa prestation catastrophique lors du Classico perdu face au PSG (0-3), Eric Bailly n’a plus entamé la moindre rencontre avec l’ OM. Il doit à présent se contenter que de bouts de matchs. La preuve, le joueur de 28 ans a été laissé sur le banc de touche lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre le Stade de Reims (1-2).

Alors qu’Eric Bailly était pressenti pour être titulaire contre la formation champenoise en raison des suspensions de Leonardo Balerdi et la blessure de Sead Kolasinac, Igor Tudor a préféré miser sur d’autres options pour composer sa défense. Le technicien croate a opté pour un repositionnement de Valentin Rongier en défense centrale aux côtés de Chancel Mbemba et Samuel Gigot. Cette décision est un véritable affront au défenseur prêté par Manchester United et suscite diverses interrogations.

OM Mercato : Eric Bailly se rapproche de la sortie

Eric Bailly a-t-il perdu sa place au sein de la défense de l’ OM ? Igor Tudor s'est exprimé sur l'absence du défenseur ivoirien dans le onze de départ, assurant qu’il s’agissait juste d’un « choix technique ». Cette sortie médiatique fait toujours planer le doute sur l’avenir du joueur prêté par Manchester United, car il faut deux conditions pour lever l'option d'achat du défenseur central.

La première est que l'équipe phocéenne se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. Cet objectif devrait être validé sans grand mal, sauf si l' OM enchaîne des déconvenues lors de ses prochains matchs. L'autre condition à remplir est qu'Eric Bailly dispute 50% des matches de l' OM. Ce second défi semble déjà perdu, puisque l’ancien défenseur de Villarreal n'a disputé que 10 matches de Ligue 1 cette saison. Et il y a peu de chance qu’Igor Tudor décide de chancer ses plans en l’alignant lors des prochaines sorties de l’ OM.

Dans de telles conditions, Eric Bailly se rapproche progressivement d'un départ de l'Olympique de Marseille pour un retour à Manchester United. Des pistes seraient même déjà à l’étude pour lui trouver un nouveau point de chute lors du prochain mercato estival. Le nom de Galatasaray a été évoqué ces derniers jours.