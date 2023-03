Publié par Enzo Vidy le 22 mars 2023 à 14:59

Alors que le PSG s'intéresse à Randal Kolo Muani, l'attaquant de Francfort n'a pas caché son envie de jouer pour un grand club européen.

Actuellement avec l'Equipe de France pour préparer la rencontre de vendredi face aux Pays-Bas, Randal Kolo Muani est en train de réaliser une saison fantastique à tout les niveaux. Avec l'Eintracht Francfort, le joueur formé à Nantes ne cesse d'impressionner. À l'heure actuelle, il en est déjà à 17 buts et 12 passes décisives en 40 matches joués toutes compétitions confondues.

Avec de telles statistiques, certains gros clubs européens ne cachent plus leur intérêt pour s'attacher les services de Randal Kolo Muani. Parmi eux, on y retrouve le Bayern Munich ou encore Manchester United, mais pas que. En effet, le PSG serait également intéressé à l'idée de faire venir le joueur de l'Eintracht Francfort l'été prochain pour renforcer son secteur offensif, et offrir à Kylian Mbappé un véritable attaquant de pointe à ses côtés.

Avec ces diverses rumeurs qui ne cessent de s'amplifier depuis plusieurs semaines, Randa Kolo Muani a été interrogé sur un éventuel départ de l'Allemagne lors du prochain mercato, et sa réponse devrait faire les affaires des cadors européens.

PSG Mercato : Randal Kolo Muani veut joueur dans un grand club européen

Dans une récente interview accordée au quotidien L'Équipe, Randal Kolo Muani a répondu aux différentes rumeurs évoquant un départ de l'Eintracht Francfort l'été prochain. "On en parle énormément déjà, mais j'essaye d'être focalisé sur mon club. On continue nos performances et on verra cet été. Après, j'ai toujours rêvé de jouer dans de grands clubs."

Des déclarations qui devraient inciter certains dirigeants à se saisir du dossier, et entamer d'éventuelles discussions avec le club de Bundesliga. Pour rappel, l'Eintracht Francfort attend une somme d'au moins 100 millions d'euros pour laisser filer Randal Kolo Muani. Un montant qui semble trop élevé pour le Paris SG, déjà confronté à de gros problèmes financiers ces derniers mois.