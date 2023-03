Publié par Thomas G. le 22 mars 2023 à 10:29

Conscient de la nécessité de recruter de nouveaux joueurs cet été, le PSG souhaiterait s'attacher les services de Bernardo Silva.

Après la défaite face au Stade Rennais (2-0) ce week-end, le PSG est de nouveau en crise. Les Parisiens ont subi leur 7e défaite en 2023 et cette nouvelle déroute met en danger les postes de Luis Campos et Christophe Galtier. Mis sous pression par les récents résultats du PSG, le conseiller sportif portugais souhaiterait réaliser un grand mercato pour sauver sa place.

Dans cet optique, Luis Campos aurait pour objectif de faire signer son compatriote José Mourinho lors du prochain mercato estival. Dans le même temps, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain souhaiterait également recruter un international portugais. Selon les informations de Matteo Moretto, Luis Campos aurait pour objectif de faire signer Bernardo Silva au PSG cet été.

Le milieu de Manchester City serait la priorité de l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco. Luis Campos aimerait reformer le duo Bernardo Silva-Kylian Mbappé qui avait notamment permis à l’ASM de remporter le championnat de France en 2017. D’autant plus que l’arrivée de Bernardo Silva offrirait de nombreuses possibilités au PSG. L’international portugais est capable de jouer au milieu de terrain et en attaque. Sa polyvalence est très appréciée au PSG. À 28 ans, Bernardo Silva pourrait être ouvert à l’idée de relever un nouveau défi après six ans à Manchester City.

PSG Mercato : Bernardo Silva est la priorité du Paris SG

Depuis plusieurs saisons, Bernardo Silva est dans le viseur du PSG. Cet été, le club de la capitale devrait avoir la possibilité de signer l’international portugais. Manchester City serait disposé à laisser partir le milieu formé à Benfica contre un chèque de 90 millions d’euros.

Le Paris Saint-Germain pourrait profiter des bonnes relations entre Jorge Mendes, agent du joueur, et Luis Campos pour boucler ce dossier. Toutefois, le FC Barcelone est également intéressé par Bernardo Silva. Reste à savoir si le PSG parviendra à se montrer plus convaincant que le Barça cet été.