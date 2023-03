Publié par Timothée Jean le 22 mars 2023 à 19:59

Absent depuis plusieurs mois en raison d’une grave blessure au genou, Amine Harit a repris la course. Mais le staff de l’ OM ne prendra aucun risque.

Très en vue avec l’ OM en début de saison, où il a enchaîné de belles performances, Amine Harit a connu un très gros coup d’arrêt en novembre dernier. Le milieu offensif s’est grièvement blessé au genou lors de la victoire de l’Olympique de Marseille contre l’AS Monaco (2-3). Une blessure qui l’a empêché de participer à la Coupe de monde 2022 avec le Maroc.

Après avoir subi une intervention chirurgicale, l’international marocain semble quasiment forfait pour le reste de la saison. L’ancien joueur du FC Nantes souffre d’une rupture du ligament croisé du genou et devrait manquer plusieurs mois de compétition. Toutefois, le natif de Pontoise se remet peu à peu de sa blessure.

La preuve, l’ OM a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux montrant Amine Harit s’entraîner à la Commanderie. Le milieu offensif de l’Olympique de Marseille a repris la course et a entamé une période de rééducation en vue d’un retour à la compétition plus tôt que prévu ? L’espoir devra être mesuré.

OM : Aucun risque ne sera pris pour Amine Harit

Foot Mercato explique en effet que les « résultats de ses tests sont excellents, notamment au niveau du cardio ». L’ancien joueur de Schalke 04 montre des signes très encourageants en vue de son retour. Cependant, l’ OM ne s’attend pas à un miracle. Le staff médical phocéen est catégorique sur ce point : aucun risque ne sera pris pour Amine Harit.

En clair, il y a peu de chance pour l’ancien Nantais de reprendre la compétition en fin saison. Il faudra logiquement patienter jusqu’au prochain exercice avant de voir le joueur de 25 ans fouler à nouveau les terrains de la Ligue 1. Par cette mesure, l’ OM veut être certain que s’il joue, même s’il rentre en cours de jeu, qu’il n’y ait aucun risque de rechute.