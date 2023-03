Publié par ALEXIS le 23 mars 2023 à 13:55

Laurent Batlles a intégré des joueurs de la réserve de l’ ASSE dans son groupe lors des séances d’entraînement cette semaine.

En l’absence des internationaux (Krasso, Bouchouari, Sow et Nkounkou), l’entraîneur de l’ ASSE a fait appel à de jeunes joueurs lors de l’entraînement de mercredi. D’après les informations de Peuple-Vert, Laurent Batlles profite de la trêve internationale pour procéder à une large revue de son effectif en intégrant de jeunes joueurs issus du centre de formation.

Parmi les réservistes qui ont affronté le groupe professionnel de l’AS Saint-Etienne mercredi, figuraient : Anas Namri, Mathys Saban, Jibril Othman, Darnell Bile, Antoine Gauthier ou encore Ahmed Sidibé. Des joueurs qui ont déjà fait plusieurs apparitions à l'entraînement des pros.

ASSE : Saban, Lhéry et Fall à Saint-Etienne la saison prochaine ?

Ces joueurs ne sont pas présents pour préparer les derniers matchs décisifs de la saison, mais Laurent Batlles songerait à eux pour la saison prochaine. « Ce genre d’opposition est l’occasion de voir possiblement sur qui pourrait éventuellement se projeter Laurent Batlles pour la saison 2023-2024. » En d’autres termes, Laurent Batlles soumet ces jeunes, qui frappent à la porte des pros, à des tests en vue de l’exercice prochain.

Selon les indiscrétions de Peuple-Vert, Mathys Saban (milieu de terrain, 20 ans) et Yanis Lhéry (attaquant, 19 ans), tous les deux prolongés jusqu’en 2025, « font figure de postulant la saison prochaine ». Tout comme Cheikh Fall (milieu de terrain, 19 ans) débarqué du Sénégal l’été dernier. Pour rappel, l' ASSE a lancé Saïdou Sow, Mickaël Nadé (défenseurs) et Boubacar Fall (gardien de but) chez les pros la saison dernière. Et les deux premiers se sont fait une place dans l'équipe de Laurent Batlles en Ligue 2.