Publié par ALEXIS le 15 mars 2023 à 23:04

L’entraîneur de l’ ASSE, Laurent Batlles, veut voir Benjamin Bouchouari hausser son niveau de jeu face au Havre, samedi, lors de la 28e journée de L2.

Laurent Batlles ne manque pas une seule occasion pour indiquer que l’ ASSE ne pourra atteindre son objectif que grâce à un collectif fort. Lors de ses passages en conférence de presse, il met toujours l'accent sur la cohésion du groupe, l'esprit d’équipe, la solidarité. L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne privilégie en effet le collectif. Cependant, il sait bien que ce sont les individualités qui sont mises au service du collectif.

Parlant d'individualité, Laurent Batlles compte beaucoup sur Benjamin Bouchouari, un jeune joueur doté d’une grosse qualité technique. C’est en tout cas ce qu’il a laissé entendre sur le polyvalent milieu de terrain de l’ ASSE. « Il est rentré de façon très cohérente (face à Amiens). Ce qu'il faut, c'est qu'il répète ça sur la longueur d'un match », a indiqué le coach des Stéphanois sur le plateau de TL7 Loire.

ASSE : Laurent Batlles attend beaucoup de Bouchouari contre le Havre

Laurent Batlles attend beaucoup de Benjamin Bouchouari dans l’entrejeu, mais aussi offensivement. « Ce que je lui demande, c'est d'être un peu plus décisif et un petit peu plus porté vers l'avant. J'aimerais qu'il le fasse, c'est un jeune joueur encore qui est perfectible. C'est quelque chose qui peut à la fois lui apporter en passant un cap, mais aussi qui peut nous permettre à nous de gagner plus de matchs et de marquer plus de buts. »

Le Marocain de 21 ans bénéficie de la confiance de Laurent Batlles. Il a pris part à 23 matchs et a été titulaire 19 fois en Ligue 2 cette saison. Et il ne déçoit pas les attentes de l’entraîneur, car il fait partie des grosses satisfactions de l’ ASSE cette saison.

Grâce à ses prestations abouties avec les Verts, Benjamin Bouchouari a été convoqué avec la sélection du Maroc cette semaine, pour les qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Mais avant de rejoindre les Lions de l'Atlas, le N°6 de l’ ASSE a un gros défi à relever face au Havre, intouchable leader de la Ligue 2.