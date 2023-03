Publié par Thomas G. le 23 mars 2023 à 14:40

Après avoir annoncé la fin de son aventure monégasque, le directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell, s'est exprimé sur sa décision.

Cette semaine, Paul Mitchell a officialisé son départ. Le directeur sportif de l’AS Monaco quittera le club de la Principauté en fin de saison. Le dirigeant anglais avait refusé les offres de prolongation de contrat, avant de prendre la décision de partir. Interrogé dans le journal L’Équipe, Paul Mitchell a dévoilé les raisons de son départ de l’AS Monaco.

« On a parlé de différentes choses avec le propriétaire (Dimitri Rybolovlev) pour prolonger mon contrat mais je suis arrivé à la conclusion que j'avais fait tout ce pour quoi j'étais venu il y a trois ans. La reconstruction est achevée. Mon histoire va s'écrire ailleurs, mais je dois aussi nous donner du temps pour trouver le bon successeur, afin que le club continue de travailler avec la même philosophie. »

Après avoir eu des expériences à Southampton et Leeds, Paul Mitchell pourrait revenir en Angleterre la saison prochaine. Liverpool et Chelsea seraient intéressés par son profil. D'autant plus que le directeur sportif de l’AS Monaco souhaiterait rejoindre un nouveau projet ambitieux dès cet été.

AS Monaco Mercato : Paul Mitchell recherche son successeur

Paul Mitchell a également évoqué la fin de son aventure avec l’AS Monaco. Le directeur sportif aurait commencé à préparer le mercato estival de l’ASM. « Je serai extrêmement occupé, mais tout doit être fait dans la transparence. S'il n'y en a pas, des rumeurs peuvent créer de l'inconfort, et même des crises. Je vais me concentrer sur le mercato, et j'aurai aussi sur ma table le dossier du successeur. Il n'y a pas de deadline. L'ambition, c'est d'avoir le meilleur successeur. Si ça prend un jour, ça prendra un jour. Si ça prend cinq mois, ça prendra cinq mois. En communiquant ma décision, le plus tôt possible, je veux la transition la plus douce possible. »

Paul Mitchell confirme sa contribution dans la recherche de son successeur à l’AS Monaco. Les Monégasques souhaiteraient recruter un directeur sportif à l'image de son prédécesseur, capable de dénicher les meilleurs talents d’Europe.