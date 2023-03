Publié par Timothée Jean le 23 mars 2023 à 14:55

Alexis Sanchez n’est pas opposé à l’idée de prolonger son contrat avec l’ OM. Le Chilien souhaite d’abord obtenir quelques garanties.

L'une des grandes priorités de la direction de l’Olympique de Marseille cet été sera sans aucun doute la prolongation d’Alexis Sanchez. En fin de contrat en juin prochain avec l’ OM, l’attaquant chilien quittera gratuitement le navire marseillais à l’issue de la saison si aucun accord n’est trouvé entre les deux parties.

Les dirigeants phocéens ont déjà entamé des démarches en vue d’étendre son bail, mais le principal concerné ne l’entend pas de cette oreille. Alexis Sanchez ne montre jusqu’ici aucun empressement à signer un nouveau contrat l’ OM. Cette situation a alors rapidement alerté ses différents prétendants. Galatasaray et d’autres clubs étrangers s’activeraient déjà en coulisse pour le recruter gratuitement au détriment de Marseille.

Face à cette menace de plus en plus grandissante, l’ OM devra vite réagir sous peine de voir son meilleur joueur de la saison prendre une autre destination. D'autant plus qu'Alexis Sanchez serait prêt à parapher un nouveau contrat à Marseille, sous certaines conditions.

OM Mercato : Les exigences d'Alexis Sanchez avant de prolonger

L’aspect financier sera sans doute important dans les négociations, mais ce n’est pas cela qui fera pencher la balance en faveur de l' OM. Sur les ondes de RMC Sport, Florent Germain explique en effet qu’Alexis Sanchez ne fait pas de l'argent sa priorité. Le joueur de 34 ans est plutôt concentré sur l’aspect sportif. « La question n'est pas financière, elle est sportive. Il veut un OM ambitieux, il veut gagner », a-t-il indiqué.

L’ancien attaquant de l’ Inter Milan est évidement ouvert à l’idée de prolonger son aventure à Marseille, à condition d’évoluer dans un OM plus compétitif, capable de lutter pour des titres. Il réclame des soldats qui veulent aller au charbon et qui pensent plus collectif. Il ne s’agit pas d’un caprice de star ou d’un tacle adressé à la direction de l’ OM, Alexis Sanchez réclamerait juste des joueurs prêts à tout pour faire progresser le club.

Reste à savoir si les dirigeants marseillais seront réceptifs à ses exigences. Les négociations se poursuivent toujours entre les différentes parties. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions sera aussi décisive pour l’avenir d’Alexis Sanchez à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants du club sont donc prévenus.