Publié par JEAN-LUC D le 23 mars 2023 à 14:25

Désireux de retrouver un banc la saison prochaine, Zinédine Zidane est toujours associé au PSG. Mais il sait déjà ce qu'il veut pour son avenir.

Profitant d’une interview accordée au journal Le Figaro en février dernier, Zinédine Zidane avait très clairement avoué son envie de retrouver un nouveau club la saison prochaine. « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin, mais ça peut aussi aller très vite », expliquait le champion du monde 1998.

Libre depuis son départ du Real Madrid durant l’été 2021, le technicien marseillais veut mettre fin à son chômage et est donc à la recherche d’un nouveau projet. Alors que Christophe Galtier n’a plus la confiance de sa direction, le Paris Saint-Germain ferait de Zidane le grand favori pour prendre en main l'équipe au terme de la saison en cours. Et Zizou serait bien déterminé à rechausser ses crampons.

PSG Mercato : Zinédine Zidane certain de reprendre du service

Selon les informations du média espagnol OK Diario, Zinédine Zidane n’aurait pas l’intention de vivre une troisième année sabbatique et serait donc décidé à retrouver un nouveau club durant l’intersaison. Annoncé un peu partout en Europe, notamment au Paris Saint-Germain, à Chelsea et à la Juventus, l’ancien meneur de jeu de l’Equipe de France devrait ainsi trancher sur son futur lors du prochain mercato estival.

Récemment, la presse espagnole a révélé que le Real Madrid ne penserait pas à Zidane pour l’éventuelle succession de Carlo Ancelotti. En cas de départ du technicien italien, les dirigeants madrilènes songeraient notamment à Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel, deux anciens entraîneurs du PSG. Sauf si Florentino Pérez change d’avis et décide de rappeler celui qui a permis à la Maison-Blanche de remporter trois Ligues des Champions de suite.