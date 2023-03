Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2023 à 10:34

C’est la grosse information du jour. Limogé du Bayern Munich, Julian Nagelsmann pourrait succéder à Christophe Galtier au PSG.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026 et un excellent parcours en Ligue des Champions, Julian Nagelsmann ne devrait pas terminer la saison sur le banc du Bayern Munich. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, les dirigeants du club bavarois reprochent à leur entraîneur des performances moins abouties en Bundesliga, avec notamment une deuxième place derrière le Borussia Dortmund.

Le club allemand tient déjà son futur coach en la personne de Thomas Tuchel, qui s'apprête à signer un contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern. Il devrait même diriger son premier entraînement avec les Bavarois lundi prochain, selon L'Équipe. Libre depuis son départ de Chelsea en septembre passé, l’ancien technicien du Paris Saint-Germain reprend donc du service à l’Allianz Arena chez un cador. Concernant Julian Nagelsmann, il pourrait rapidement rebondir en Ligue 1, sous les couleurs du PSG.

PSG Mercato : Julian Nagelsmann pour lancer la révolution à Paris ?

« Nagelsmann licencié, Tuchel devient entraîneur du Bayern », sort le journal Bild sur sa Une. Il ne resterait plus que le communiqué officiel du Bayern Munich pour annoncer le licenciement de Julian Nagelsmann et l'arrivée de Thomas Tuchel. Le quotidien allemand ajoute également que le successeur de Hansi Flick pourrait rapidement rebondir au Paris Saint-Germain en remplacement d’un Christophe Galtier, qui semble avoir perdu la main depuis le début de l’année 2023 et les éliminations en Coupe de France et en Ligue des Champions.

Avec un rendez-vous prévu ce vendredi avec la direction du Bayern Munich, JulianNagelsmann pourrait être officiellement démis de ses fonctions dans les prochaines heures. Le Paris SG pourrait à son tour profité de la trêve internationale pour régler les détails de leur future collaboration avec l’ex-coach du RB Leipzig.