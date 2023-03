Publié par JEAN-LUC D le 24 mars 2023 à 09:06

Libre le 30 juin prochain, Karim Benzema n’a pas encore prolongé avec le Real Madrid et Jean-Michel Aulas s’est déjà mis à rêver de son retour à l’OL. La réponse est tombée.

À la faveur d’une interview accordée à RMC Sport, Jean-Michel Aulas a dernièrement lancé un nouvel appel du pied à Karim Benzema pour un retour à l’Olympique Lyonnais, son club formateur.

« Le retour de Benzema ? J’en rêve tous les jours, mais c’est compliqué (…) Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C’est plus qu’un potentiel, c’est un symbole », a notamment déclaré le président des Gones. Mais selon un journaliste italien, les supporters lyonnais devraient encore patienter avant de voir le Ballon d’Or 2022 faire son grand retour dans le Rhône.

OL Mercato : Karim Benzema vers une prolongation avec le Real Madrid

Parti en juillet 2009 et un transfert au Real Madrid contre un chèque de 35 millions d’euros, Karim Benzema est encore loin d’un retour à l'Olympique Lyonnais. En effet, selon Fabrizio Romano, l’attaquant de 35 ans devrait encore rester à Santiago Bernabeu une saison de plus. En fin de contrat en juin, le compatriote de Kylian Mbappé a un accord total avec Florentino Pérez depuis plusieurs mois pour une prolongation chez les Merengues.

« Je ne suis pas au courant d'un quelconque contact entre Karim Benzema et Lyon. Jean-Michel Aulas aime Karim depuis qu'il est tout petit, je pense qu'il a juste voulu dire quelque chose de "romantique" comme : "s'il y a une chance, on sera là". Mais Benzema a un accord total avec le Real Madrid pour un nouveau contrat depuis le mois d'octobre », a expliqué le journaliste italien dans sa chronique pour Caught Offside. L’OL est donc fixé pour l'avenir immédiat de KB9.