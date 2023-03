Publié par Enzo Vidy le 24 mars 2023 à 16:55

Formé au LOSC il y a quelques années, Alexis Flips, aujourd'hui au Stade de Reims, regrette de ne pas avoir joué avec les pros à Lille.

Même si le LOSC ne fait pas partie des centres de formation les plus réputés en Europe, plusieurs grands joueurs ont vécu leur éclosion dans le Pas-de-Calais. Parmi eux, on pense évidemment à Eden Hazard, aujourd'hui au Real Madrid, et qui a fait les beaux jours de Chelsea après son explosion à Lille.

Et plus récemment, Victor Osimhen, qui s'est révélé en 2020-2021, sous l'impulsion de Christophe Galtier, lors de la saison du titre en Ligue 1 pour les Dogues. L'attaquant nigérian évolue désormais à Naples, où il a été transféré à l'été 2021, contre un chèque de 80 millions d'euros.

Dans des proportions bien moindres, un autre joueur formé au LOSC se fait remarquer cette saison en Ligue 1. Il s'agit d'Alexis Flips, défenseur du Stade de Reims, et formé à Lille où il est arrivé en 2008. Âgé de seulement 23 ans, il est devenu un véritable cadre de l'effectif rémois, et exprime quelques regrets au moment d'évoquer son passage chez les Dogues.

LOSC : Alexis Flips aurait aimé jouer avec les pros à Lille

Il a passé une douzaine d'années au LOSC, mais n'a pas joué le moindre match sous la tunique lilloise. Dans une interview accordée à So Foot, le défenseur de 23 ans est revenu sur son aventure dans le nord de la France, en clamant son amour pour le LOSC, tout en regrettant de ne pas avoir joué avec les professionnels lorsqu'il était là-bas.

"J’ai passé plus de dix ans là-bas, et le LOSC aura toujours une grosse place dans mon cœur. J’aurais bien aimé fouler la pelouse du stade, ouais… Quand ils jouaient encore au Stadium, j’allais à tous les matchs à pied… Et puis, j’y ai signé à 8 ans à peine, mon père était déjà abonné avant. J’ai vécu le doublé de 2011 à fond en tribunes… Mais c’est comme ça, et puis finalement je m’en sors bien." Aujourd'hui, Alexis Flips porte également un maillot rouge sur les épaules, celui du Stade de Reims, où il comptabilise déjà 25 matches joués cette saison.