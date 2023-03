Publié par JEAN-LUC D le 25 mars 2023 à 09:48

En fin de contrat le 30 juin prochain, Alexis Sanchez dispose d’une option pour prolonger d’une saison s’il le souhaite. Mais l’attaquant de 34 ans sait déjà où il veut terminer sa carrière.

Arrivé librement l’été passé en provenance de l’Inter Milan, Alexis Sanchez s’est rapidement imposé à l’Olympique de Marseille. Avec 16 buts et 1 passe décisive en 34 matches toutes compétitions confondues, l’ancien attaquant du Barça, d’Arsenal et de Manchester United, notamment, a convaincu les dirigeants marseillais qui aimeraient le voir rester et prolonger sur la Canebière. Comme le rapporte le journaliste Florent Germain, le correspondant à Marseille de RMC Sport, Pablo Longoria et le clan Alexis Sanchez se sont déjà mis d’accord pour une deuxième saison supplémentaire.

« Il a signé un an, mais une 2e année a déjà été négociée et le deal c‘est « écoute on se voit en fin de saison pour savoir si on fait cette 2e saison ou pas », a révélé Florent Germain, qui assure que financièrement, les deux parties ont déjà convenu de poursuivre dans les mêmes conditions salariales actuelles en cas de poursuite de leur collaboration. Pour autant, le protégé d’Igor Tudor a les idées claires pour la suite de sa carrière.

OM Mercato : Alexis Sanchez veut terminer sa carrière à Tocopilla

Après avoir évolué dans les meilleurs clubs européens, Alexis Sanchez aimerait terminer sa carrière dans son pays. En effet, profitant d’une interview accordée à TVN Chili, l’international chilien a ouvertement avoué qu’il espère jouer encore jusqu’à 40 ans avant d’aller raccrocher les crampons dans sa ville natale, Tocopilla.

« Je veux jouer jusqu’à 40 ans. Mon rêve est de jouer à Tocopilla, c’est un rêve que j’ai. À Tocopilla, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent d’être Alexis, j’aimerais leur apprendre mon style de jeu », a confié le numéro 70 de l’Olympique de Marseille, qui avait déjà annoncé son souhait de faire une deuxième saison à Marseille. « Je vois année après année. J’ai un contrat d’un an à Marseille. Est-ce que j’aimerais prolonger ? Oui. Mais dans le football il y a beaucoup de possibilités. Je suis heureux et content (à Marseille), j’aime les supporters ».