Pour convaincre Alexis Sanchez de rester une saison de plus, l’ OM va recruter un numéro 9 cet été. Et cela tombe bien puisqu’un crack de Ligue 1 se dit ouvert à tout pour son avenir.

À la recherche d’un avant-centre de métier pour le prochain mercato estival, l’Olympique de Marseille est annoncé sur les traces de Folarin Balogun depuis plusieurs mois. Prêté par Arsenal, l’attaquant de 21 ans est l’une des révélations de la saison en Ligue 1, avec notamment 18 buts et 2 passes décisives en 29 matches toutes compétitions confondues. Mais s’il devrait bien quitter le stade de Reims en fin de saison, l’international espoir anglais a clairement laissé entendre qu’il pourrait poursuivre l’aventure en Ligue 1. Pas forcément sous les couleurs rémoises.

OM Mercato : Folarin Balogun pour aider Alexis Sanchez à Marseille ?

Plus que l'aspect financier, Alexis Sanchez attend surtout des garanties sportives de la part de la direction de l’Olympique de Marseille pour accepter de rester une saison supplémentaire. Prêté par Arsenal à Reims, Folarin Balogun a montré toute l’étendue de son talent cette saison. Et l’OM garderait un oeil sur l’évolution de sa situation à Reims. Après avoir négocié avec Arsenal pour William Saliba et Nuno Tavares, le président marseillais voudrait profiter de son excellente relation avec les décideurs du club londonien pour tenter d’obtenir le renfort de Balogun. Lors d’une interview accordée au site anglais de la Ligue 1, le natif de New York a annoncé la couleur pour son avenir.

« Contractuellement, je dois retourner à Arsenal. Parce que le prêt n’était que d’un an, c’est ce qui a toujours été convenu. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à l’avenir. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le football, beaucoup de choses peuvent changer, et cela dépend juste des conversations que nous aurons le club et moi cet été, nous verrons ce qui se passera. Si je peux imaginer mon futur en France ? Oui, je ne ferme aucune porte. Bien évidemment, j’ai une bonne année ici et beaucoup de gens pensent qu’il serait logique pour moi de revenir ici », a expliqué Folarin Balogun.

Pablo Longoria et l’OM sont donc prévenus.