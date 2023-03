Publié par Enzo Vidy le 23 mars 2023 à 18:10

Alors qu'il pourrait quitter le Stade de Reims cet été, Folarin Balogun pourrait également jouer pour les États-Unis plutôt que l'Angleterre.

Folarin Balogun vit une saison assez exceptionnelle avec le Stade de Reims. Prêté par Arsenal l'été dernier, l'attaquant rémois est le 5e meilleur buteur du championnat, avec 17 buts inscrits en 28 journées de Ligue 1. Des statistiques très encourageantes pour un joueur qui ne sait pas vraiment de quoi sera fait son avenir d'ici quelques mois.

En effet, si le Stade de Reims espère négocier un nouveau prêt avec Arsenal l'été prochain, plusieurs gros clubs européens ne cessent de se manifester pour attirer Folarin Balogun à l'issue de la saison. En France, l' OM reste également à l'affût pour le buteur de 21 ans. Son avenir en sélection est lui aussi au centre de toutes les attentions ces derniers jours.

Malgré ses performances avec le Stade de Reims, Folarin Balogun n'a pas été retenu dans la liste de Gareth Southgate avec l'Angleterre. Étant né à New York, l'attaquant rémois peut représenter les États-Unis. Et en ce sens, la tendance semble se confirmer de plus en plus.

Stade de Reims : Folarin Balogun vers les États-Unis ?

Déçu de ne pas avoir été sélectionné avec les Three Lions pour ce rassemblement du mois de mars, Folarin Balogun avait publié un message fort dans une story Instagram. "Dans la vie, il faut aller là où tu es apprécié." Une déclaration qui fait référence à la dernière liste de Gareth Southgate.

Et d'après L'Équipe, Folarin Balogun serait en train d'accélérer les choses pour représenter les États-Unis. En effet, le joueur du Stade de Reims a été aperçu à Orlando mercredi, et est toujours en discussion avec la sélection américaine, comme l'avait déclaré le sélectionneur la semaine dernière. Les prochaines heures pourraient donc être déterminantes pour la suite de la carrière internationale du joueur rémois.