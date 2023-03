Publié par JEAN-LUC D le 27 mars 2023 à 13:31

Alors que Christophe Galtier pourrait perdre son poste à la fin de la saison, le PSG avancerait sérieusement sur une piste en vue de sa succession.

Nommé en juillet dernier en remplacement de Mauricio Pochettino, Christophe Galtier devrait bel et bien terminer la saison sur le banc du Paris Saint-Germain, avec l’objectif de remporter un 11e titre de Champion de France. Toutefois, il ne serait pas surprenant de voir débarquer un autre entraîneur pour le remplacer la saison prochaine. D’ailleurs, en pleine trêve internationale, les dirigeants du club de la capitale s’activent et auraient d’ores et déjà rencontré un technicien, fortement pressenti comme le probable successeur de Christophe Galtier.

PSG Mercato : Thiago Motta à la place de Christophe Galtier ?

Sauf revirement, Christophe Galtier ne devrait pas être le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien coach de l’OGC Nice n’a pas convaincu par le jeu proposé, la gestion du groupe ou encore la communication, sans compter les éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des Champions.

Pour lui succéder, le PSG pourrait faire confiance à un ancien joueur du club. En effet, le travail réussi de Thiago Motta avec Bologne ne laisse pas insensible en Italie, mais aussi au Paris SG, toujours attentif à sa situation d'après la presse italienne. Dimanche soir, le journaliste Fabio Caressa a indiqué au micro de Sky Sport Italia que c’est à l’heure actuelle la piste la plus avancée pour remplacer Christophe Galtier.

« Je pense que Conte est le seul à pouvoir aider le PSG à remporter la Ligue des Champions. Antonio Conte peut vraiment le faire et il est le seul. Mais le PSG va prendre Thiago Motta, il y a déjà eu une rencontre avec lui. Ensuite, les choses peuvent changer, mais l’ancien milieu de terrain connaît le club et est un peu en avance », a expliqué le journaliste italien.