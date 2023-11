Pour son retour sur le banc du Stade Rennais, Julien Stéphan pourrait changer de système contre Reims. Découvrez sa composition probable.

Stade Rennais-Reims : Le SRFC vise le top 10, Reims le top 5

L'ère Julien Stéphan peut enfin débuter à Rennes. Ou plutôt, se poursuivre. Le technicien de 43 ans ayant déjà eu une première expérience plus qu'encourageante avec les Rouge & Noir, avec une Coupe de France remportée (2019) entre 2018 et 2021. Ce dimanche, son retour est plus qu'attendu. Le Stade Rennais va mal, bien loin de ses objectifs avec une quatorzième place en 12 journées de Ligue 1 (12 points). Quatre de ses cinq derniers matchs de championnat se sont conclus par une défaite.

Largué à 8 points du top 5, le club breton a l'occasion de combler une partie de cet écart dimanche. Les protégés de Julien Stéphan accueillent Reims, cinquième avec 20 points. Le club dirigé par Will Still veut continuer à vibrer pour une qualification européenne, après deux saisons mornes (11ème en 2023, 12ème en 2022). Il compte un petit point d'avance sur son principal poursuivant, le RC Lens (6ème, 19 pts). Dans ce duel comptant pour la 13ème journée, le match nul n'arrangera donc personne.

Julien Stéphan vers un 3-4-3 pour relancer Rennes

Les enjeux annoncés, Julien Stéphan sait qu'il faudra du temps pour relancer définitivement le Stade Rennais. Mais pour son retour, le Breton voit les choses en grand. Ainsi, il devrait privilégier un système en 3-4-3 d'après le journal L'Équipe. Après la défaite contre Lyon juste avant la trêve internationale (0-1, 12 novembre dernier), plusieurs changements seront faits dans la composition. Si Steve Mandanda garde sa position dans la cage, c'est le trio Wooh-Belocian-Theate qui est prioritaire pour défendre face à Reims.

Aligné milieu central contre l'OL, Benjamin Bourigeaud change de rôle pour celui d'un piston droit. Julien Stéphan aime le mélange expérience et jeunesse, et va sans doute compter sur Enzo Le Fée (23 ans) et Nemanja Matic (35 ans) pour l'accompagner dans l'entrejeu. Adrien Truffert devrait lui aussi être présent en tant que piston gauche. Enfin, l'attaque du SRFC sera sans doute composée de jeunes internationaux, avec Amine Gouiri (Algérie) et Arnaud Kalimuendo (France U21). Martin Terrier apportera probablement son aide à gauche dans ce trio.

La compo probable du Stade Rennais face à Reims :

Gardien : S. Mandanda

Défenseurs : C. Wooh, J. Belocian, A. Theate

Milieux : A. Truffert, E. Le Fée, N. Matic, B. Bourigeaud

Attaquants : M. Terrier, A. Kalimuendo, A. Gouiri