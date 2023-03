Publié par Timothée Jean le 28 mars 2023 à 19:31

2e de Ligue 1, l’ OM a de grandes chances de finir en Ligue des champions la saison prochaine. Un projet sportif cohérent aux yeux d’Eric Di Méco.

Alors que la grande majorité des clubs français a dû serrer la ceinture en janvier dernier, l' OM s'est en revanche montré hyperactif sur le marché des transferts. La direction de l’Olympique de Marseille a réussi à s’attacher les services de Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et Vitinha pour un montant total avoisinant les 40 millions d’euros.

Ce recrutement ambitieux doit permettre à l’ OM de sécuriser sa deuxième place sur le podium en vue de se qualifier pour la Ligue des Champions une seconde année consécutive. Et le club phocéen a de grandes chances d’atteindre cet objectif. Malgré la lourde défaite subie face au PSG (0-3) à domicile, puis la terrible désillusion face à Annecy en Coupe de France, l’ OM est toujours bien placé en championnat.

La victoire obtenue à Reims (2-1) avant la trêve internationale a permis aux Phocéens de se relancer dans la course à l’Europe. L’ OM occupe la deuxième place de Ligue 1 et ne compte plus que 7 points de retards sur le PSG. Le club entraîné par Igor Tudor devra enchainer des victoires en vue de terminer sur le podium à l’issue de la saison.

OM : Eric Di Méco s’enflamme pour le projet sportif de Pablo Longoria

Vivement critiqué en début de saison puis adulé pour ses résultats positifs, Igor Tudor est donc arrivé à l’ OM pour impulser la révolution actée par le président Pablo Longoriaces dernières années. Eric Di Méco a en tout cas tenu à défendre le bilan du président phocéen, estimant que le projet sportif de l’Olympique de Marseille est cohérent.

« Si tu fais deux fois deuxième, ça veut dire que le projet sportif est cohérent. Tu attires des garçons du calibre de Sanchez, même s'il faut être réaliste ce sont des garçons de haut niveau qui ont besoin de se relancer. Tu as peur de te faire piquer ton coach à la fin de saison, ça n'a pas toujours été ça non plus. Après des débuts chaotiques, je le trouve pas mal ce projet quand même », a-t-il déclaré sur les ondes de BFM TV.