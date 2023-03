Publié par Timothée Jean le 28 mars 2023 à 13:41

En pleine trêve internationale, le président de l’ OM, Pablo Longoria, a été aperçu en Italie dans le but de régler un transfert en toute discrétion.

Pendant que la Ligue 1 est en pause en raison de la trêve internationale, les clubs profitent de cette coupure pour finaliser quelques dossiers en interne. C’est notamment le cas du côté de l’Olympique de Marseille où les dirigeants phocéens travaillent déjà sur le prochain mercato estival.

Le président Pablo Longoria et son équipe étudient plusieurs pistes en vue de renforcer l’effectif de l’ OM. Toutefois, avant d’attirer de nouveaux renforts, l’ OM devra nécessairement réduire sa masse salariale. Plusieurs joueurs marseillais sont ainsi susceptibles d’être vendus lors de la prochaine fenêtre de transferts. D’ailleurs, la direction marseillaise est en passe de boucler une belle vente dans le secteur offensif. Le Corriere dello Sport révèle en effet que Pablo Longoria est proche de finaliser le transfert d’Arkadiusz Milik à la Juventus.

OM Mercato : Pablo Longoria à Turin, le transfert d’Arkadiusz Milik se concrétise

Le média transalpin précise que le président de l’ OM a été aperçu ce week-end du côté de Turin, qu’il connaît bien pour avoir travaillé durant plusieurs saisons à la Juventus. Le dirigeant espagnol sortait probablement d’un rendez-vous avec la Vieille Dame concernant l’avenir de Milik. L’attaquant polonais est prêté par l’Olympique de Marseille à la Juve depuis le début de la saison. Et ses performances ont rapidement convaincu ses nouveaux dirigeants qui souhaitent le conserver le plus longtemps possible.

Les Bianconeri devront verser environ 9 millions d’euros à l’ OM afin de s’attacher définitivement les services de l’avant-centre de 29 ans. Ils auraient même promis aux dirigeants marseillais de régler ce dossier une fois pour toutes avant le 30 avril prochain, date limite pour exercer le droit de rachat sur le joueur.

La présence de Pablo Longoria à Turin laisse donc penser que ce dossier est entré dans sa phase définitive. Par conséquent, l’ OM devrait toucher dans les jours à venir un très joli chèque sur le transfert définitif d’Arkadiusz Milik. En attendant l’officialisation du deal, l’objectif semble déjà atteint dans ce dossier.