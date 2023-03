Publié par Timothée Jean le 28 mars 2023 à 22:41

L’ OM accueille vendredi Montpellier dans le cadre de 29e journée de Ligue 1. Les autorités locales ont pris une décision forte pour ce choc.

À dix journées de la fin de saison, l’Olympique de Marseille est toujours en course pour finir sur le podium et a de grandes chances de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Les Phocéens occupent pour l'instant la deuxième place de Ligue avec deux unités de plus que le RC Lens.

La pression est donc sur l’ OM, qui devra impérativement s'imposer face à Montpellier vendredi soir en vue de conserver sa place sur le podium. Le milieu de terrain de l’ OM, Valentin Rongier, et ses coéquipiers ont bien conscience de l’enjeu de cette rencontre comptant pour la 29e journée du championnat. Ils pourront d’ailleurs compter sur la forte mobilisation de leurs fidèles supporters pour ce choc.

En dépit de la fermeture du bas de Virage Sud, le match entre l’ OM et le MHSC se jouera à guichets fermés. La Provence révélait récemment que tous les billets disponibles ont trouvé preneur. L’ambiance promet donc d’être phénoménale au stade Vélodrome ce vendredi soir. Toutefois, les Montpelliérains ne seront pas nombreux dans l’enceinte phocéenne.

OM-Montpellier : Le déplacement des supporters montpelliérains limité

En effet, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a fixé une limite à 500 supporters de Montpellier HSC pour ce match qui se jouera à 21h au stade Vélodrome. Selon plusieurs sources concordantes, ce sont environ 400 supporters montpelliérains qui seront présents dans ce stade.

Cette mesure a été prise dans le but d’éviter des troubles à l'ordre public et pour la sécurité des personnes et des biens lors de cette rencontre de football. Les supporters autorisés à entrer dans le stade seront encadrés par les forces de l'ordre. Rendez-vous est pris ce vendredi soir au Vélodrome.