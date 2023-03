Publié par Timothée Jean le 27 mars 2023 à 20:01

Incontournable dans l’entrejeu de l’ OM, Valentin Rongier est revenu sur son adoption à Marseille et sur sa relation avec Jorge Sampaoli.

Exceptionnel cette saison, quel que soit son positionnement sur le terrain, Valentin Rongier rayonne sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Le milieu de terrain, arrivé en provenance du FC Nantes avec l'étiquette de joueur confirmé, il s’est imposé comme un pion incontournable dans le système de jeu mis en place par Igor Tudor à l’ OM.

Associé à Jordan Veretout dans l’entrejeu marseillais, l’ancien Nantais enchaine des prestations très convaincantes. Pourtant, son arrivée à l’ OM à l’été 2019 était loin d’être chose acquise. De profonds désaccords entre l’Olympique de Marseille et le FC Nantes bloquaient son transfert. Après des négociations compliquées, il a finalement rejoint le club phocéen en tant que joker médical.

« Il faut savoir qu'il y avait déjà des contacts avec Marseille depuis un an, mais Nantes ne voulait pas trop me lâcher (…) Finalement, je me suis donné le défi de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver, mais les négociations ne se passent pas comme prévu et je signe en tant que joker médical », a-t-il expliqué dans une longue interview au média Carré.

OM Mercato : Valentin Rongier n’avait pas de bonnes relations avec Sampaoli

Après avoir évolué sous les ordres d'André Villas-Boas, dont il garde de bons souvenirs, Valentin Rongier a vu débarquer Jorge Sampaoli sur le banc de l’ OM. L’entraîneur argentin n’était pas vraiment un grand fan de l’ancien Nantais et préférait miser sur d’autres options pour composer son entrejeu. Le milieu de terrain français était même repositionné en défense.

Ce traitement était alors difficile à supporters pour Valentin Rongier qui entretenait des relations fraiches avec Jorge Sampaoli. « Je n'avais pas de très bonnes relations avec lui (…) J'ai sollicité un rendez-vous avec le coach et je lui ai dit que je n'avais aucun problème à ne pas être numéro 1, mais que je me sentais légitime à être dans la rotation. Il m'a dit que je courrais trop, que j'avais beaucoup d'énergie et que je courrais partout. Il m'a dit : 'tu cours partout, ça brouille mon jeu », a-t-il avoué.

Jorge Sampaoli souhaitait surtout que Valentin Rongier « reste dans sa zone, comme tout le monde ». Face aux exigences de l’Argentin, l’ancien capitaine du FC Nantes a travaillé d’arrache-pied pour relever ce défi. « J’ai fait une préparation de malade qui a conduit à ce que j'occupe ce fameux poste hybride de latéral-milieu droit. C'était le plus gros défi que j'ai réussi depuis le début de ma carrière », a-t-il ajouté. Ce travail a fini par porter ses fruits.

Valenti Rongier est aujourd'hui capable d’évoluer aux postes de milieu de terrain relayeur, sentinelle, latéral droit ou encore en défense centrale. Sa polyvalence à toute épreuve est devenue une arme dont le nouvel entraineur de l’ OM, Igor Tudor, prend plaisir à utiliser au maximum. Cette saison, le milieu de terrain de 28 ans a déjà disputé 37 rencontres, toutes compétitions confondues. Ce qui fait de lui l’un des joueurs les plus utilisés à l’ OM.