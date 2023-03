Publié par Enzo Vidy le 29 mars 2023 à 14:19

Blessé à la cheville face au PSG le 19 mars dernier (2-0), Adrien Truffert ne rejouera pas avec le Stade Rennais cette saison.

C'est un nouveau coup du sort pour Bruno Genesio et le Stade Rennais. Touché dès la 1re minute de jeu contre le PSG au Parc des Princes (2-0) le 19 mars dernier, Adrien Truffert avait dû déclarer forfait le lendemain pour le rassemblement des Bleuets.

Jusqu’ici, aucun communiqué médical n’a été publié par le SRFC, de quoi laisser présager une blessure moins grave que prévue. Mais finalement, il a été confirmé qu'Adrien Truffert ne rejouerait pas de la saison avec le Stade Rennais.

Dans un premier temps, Stade Rennais Online a annoncé mardi soir que le défenseur rennais se dirigeait vers une fin de saison, en précisant qu'une intervention chirurgicale était à l'étude. Et ce mercredi matin, Le Parisien a confirmé la nouvelle tuile pour les Rouge et Noir, en précisant qu'Adrien Truffert serait opéré prochainement. Son indisponibilité est évaluée entre 3 et 4 mois.

Stade Rennais : Quelle défense pour la réception du RC Lens samedi ?

Cette terrible nouvelle vient impacter encore un peu plus le secteur défensif du Stade Rennais, à trois jours d'un match très important face au RC Lens. En effet, Bruno Genesio ne pourra pas compter sur Adrien Truffert, mais pourrait également devoir se passer des services de Warmed Omari, récemment touché aux adducteurs avec l'Equipe de France Espoirs.

De plus, Lorenz Assignon, touché au genou face à l'OM en Coupe de France le 20 janvier dernier, ne semble toujours pas disponible pour revenir à la compétition. Déjà privé de Martin Terrier depuis plusieurs mois, et ce jusqu'à la fin de la saison, Bruno Genesio voit son infirmerie se remplir à nouveau, dans un moment déterminant pour la fin de saison du Stade Rennais.