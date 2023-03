Publié par Enzo Vidy le 28 mars 2023 à 14:11

Opposé au RC Lens samedi prochain en Ligue 1, le Stade Rennais pourrait faire face à plusieurs absences, dont celle d'Adrien Truffert.

Le sprint final est en passe de débuter pour le Stade Rennais. 5e de Ligue 1, avec un seul point d'avance sur le LOSC, le SRFC n'aura pas le droit à l'erreur lors des dix dernières journées de championnat. La première étape de cette dernière ligne droite commence dès samedi soir, avec la réception du RC Lens.

Un choc au sommet pour se remettre dans le bain après la trêve internationale, voilà ce qui attend le Stade Rennais dans trois jours. Les Rouge et Noir auront fort à faire pour tenter de vaincre le RCL, qui reste sur deux victoires consécutives en championnat. Les Bretons, vainqueurs du PSG lors de la dernière journée de Ligue 1, ont l'occasion de revenir à 4 points du podium en cas de succès, et d'offrir à leurs supporters une fin de saison complètement folle.

Mais à l'approche de ce match, les nouvelles ne sont pas très bonnes au sein de l'effectif du Stade Rennais. La trêve a de nouveau fait des dégâts considérables dans les organismes, et Bruno Genesio pourrait être bien embêté au moment de concevoir son onze de départ samedi prochain.

Stade Rennais : Truffert, Omari et Toko-Ekambi forfaits face au RC Lens ?

Pas épargné par les blessures depuis le début d'année 2023, le Stade Rennais voit son infirmerie se remplir à nouveau. Alors qu'Hamari Traoré est revenu à la compétition, et que Xeka se rapproche d'un retour dans le groupe, Adrien Truffert, Warmed Omari et Karl Toko-Ekambi ne sont pas au mieux physiquement. Le latéral gauche Rouge et Noir s'était violemment tordu la cheville face au PSG le 19 mars dernier (2-0), et il est peu probable qu'il soit déjà remis sur pied pour la réception du RC Lens samedi.

En ce qui concerne Karl Toko-Ekambi, l'attaquant camerounais a dû déclarer forfait pour les deux rencontres de sa sélection suite à une élongation à l'ischio-jambier. Enfin, Warmed Omari est touché aux adducteurs, et doit renoncer au match des Bleuets face à l'Espagne ce mardi soir. Des nouvelles devraient être bientôt communiquées par Bruno Genesio et le Stade Rennais afin de donner de premières indications en vue du match de samedi.