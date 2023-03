Publié par Thomas G. le 29 mars 2023 à 16:19

Suivi par de nombreux clubs européens, Luka Vuskovic serait également dans le viseur du PSG qui aurait transmis une première offre à l'Hajduk Split.

L’été dernier, Luis Campos a été nommé conseiller sportif du Paris Saint-Germain avec pour objectif de bâtir une équipe compétitive. Quelques mois après son arrivée, le dirigeant portugais vit une période délicate au Paris SG. Depuis plusieurs semaines, Luis Campos fait l’objet de nombreuses critiques suite à ses deux premiers mercatos avec le PSG. Certains supporters lui reprochent de ne pas avoir réussi à renforcer suffisamment l’effectif pour remporter la Ligue des Champions.

Bien décidé à rester au PSG, le conseiller sportif aurait entamé une nouvelle stratégie ces dernières semaines. Luis Campos multiplie les pistes pour recruter des joueurs prometteurs au Paris Saint-Germain. Après avoir bouclé l’arrivée de Cher Ndour, le conseiller sportif du PSG aurait une nouvelle piste.

Le Paris Saint-Germain ferait partie des candidats à la signature du jeune prodige croate Luka Vuskovic. À 16 ans, il est considéré comme le meilleur talent de sa génération en Croatie. Le natif de Split a déjà fait ses débuts chez les professionnels et il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de l’Hajduk Split, le 1er mars dernier. C'est un défenseur rapide et habile balle au pied à l'instar de son compatriote Josko Gvardiol. En plus du PSG, les qualités de Luka Vuskovic ont également éveillé l'intérêt de Manchester City.

PSG Mercato : Luka Vuskovic reçoit une première offre

Selon les informations du journaliste italien Raimondo De Magistris, le PSG aurait transmis une première offre à l’Hajduk Split pour Luka Vuskovic. Les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient offert 12,5 millions d’euros pour enrôler le prodige croate.

Les Parisiens souhaiteraient boucler rapidement ce dossier pour éviter une éventuelle surenchère de Manchester City. Reste à savoir si les dirigeants de l’Hajduk Split accepteront de céder Luka Vuskovic quelques mois après sa prolongation de contrat. Le défenseur de 16 ans est lié jusqu’en 2026 avec son club formateur qui pourrait repousser l’approche du Paris Saint Germain.