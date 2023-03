Publié par Thomas G. le 30 mars 2023 à 10:13

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec l'OL, Rayan Cherki aurait une clause lui permettant de prolonger automatiquement d'un an.

L’Olympique Lyonnais s’est séparé de Peter Bosz en octobre dernier et Laurent Blanc a été nommé entraîneur de l’équipe première. L’ancien sélectionneur de l’Equipe de France avait pour objectif de ramener les Gones dans la course à l’Europe. Malgré un échec en championnat, les Lyonnais sont toujours en course pour se qualifier en Coupe d’Europe grâce à la Coupe de France. Dans le même temps, l’arrivée de Laurent Blanc a également permis à certains joueurs d’acquérir un nouveau statut. C’est notamment le cas de Rayan Cherki.

Pisté par le PSG lors du mercato hivernal, Rayan Cherki est finalement resté à l’Olympique Lyonnais. Depuis la nomination de Laurent Blanc, l’international espoir français enchaîne les titularisations. Son nouveau statut pourrait lui permettre de prolonger son contrat d’une année supplémentaire à l'OL.

Lors de sa prolongation l’été dernier, Rayan Cherki aurait négocié une prolongation automatique d’un an grâce à un certain nombre de titularisations selon L’Équipe. Si le numéro 18 de l’Olympique Lyonnais est aligné à 6 reprises en tant que titulaire avant la fin de la saison, son contrat sera prolongé jusqu’en 2025.

Rayan Cherki devrait être très courtisé lors du prochain mercato estival. Le PSG pourrait revenir à la charge après une première tentative avortée en janvier dernier. L'international espoir français serait très apprécié par les dirigeants parisiens. Mais une éventuelle prolongation mettrait fin aux négociations.

Rayan Cherki pourrait être lié jusqu’en juin 2025 avec l'OL dans les prochaines semaines. Cette prolongation devrait s'accompagner d’une revalorisation salariale qui lui permettrait de faire son entrée parmi les plus gros salaires de l’Olympique Lyonnais. Ce week-end, Lyon se déplace sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le PSG. Rayan Cherki pourrait de nouveau se rapprocher d’une prolongation à l'OL avec une nouvelle titularisation.