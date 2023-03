Publié par ALEXIS le 31 mars 2023 à 00:15

Avant le premier match de l’ ASSE, dans la dernière ligne droite de la Ligue 2, Krasso a reçu les conseils du buteur historique du club, Hervé Revelli.

Buteur de l’ ASSE et co-meilleur buteur de la Ligue 2 avec 14 buts en 25 matchs disputés cette saison, Jean-Philippe Krasso est l’atout offensif N°1 de l’équipe de Laurent Batlles dans le sprint final. L’AS Saint-Etienne repose sur lui offensivement depuis la blessure et la fin de saison de la recrue hivernale, Gaëtan Charbonnier. Très collectif, l’attaquant des Verts est aussi le meilleur passeur décisif du championnat avec 7 passes décisives.

Cependant, il est incertain pour le premier match de la série des 10 dernières journées de la Ligue 2, face aux Chamois Niortais, samedi (15h). L’entraineur de l’ ASSE a confirmé, ce jeudi, que Jean-Philippe Krasso n’est toujours pas de retour à Saint-Etienne, après la trêve internationale. « Il est en instance de retour après un voyage entre les Comores, la Côte d’Ivoire et la France ».

ASSE : Krasso doit s'améliorer à la finition... selon Hervé Revelli

Interrogé sur la saison de l’avant-centre ivoirien par But Football Club, Hervé Revelli a reconnu sa qualité technique et sa progression. « Je trouve qu’il a quelque chose, il est au-dessus, il a du talent. Il est à la fois physique et technique, créature et buteur. C’est un joueur, qui aime le beau geste […]. Il fait une belle saison », a apprécié l’ancienne gloire de l’ ASSE.

Cependant, la légende des Verts estime que Jean-Philippe Krasso (25 ans) doit encore travailler sur certains points, afin de s’améliorer. « Là où je pense qu’il est perfectible, c’est à la finition. Il doit être plus tueur. Le geste juste, ça peut être un pointu. Il doit travailler encore plus, surtout devant le but », a conseillé Hervé Revelli (77 ans bientôt).