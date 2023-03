Publié par ALEXIS le 29 mars 2023 à 11:04

L’ancienne gloire de l’ ASSE, Hervé Revelli, a proposé un plan de restructuration à Roland Romeyer pour redonner des couleurs à Saint-Etienne.

La descente de l’ ASSE en Ligue 2 en fin de saison dernière a attristé Hervé Revelli. Le meilleur buteur de l'histoire de l'AS Saint-Etienne (auteur de 274 buts) était au stade Geoffroy-Guichard lors du dernier match de barrage contre l'AJ Auxerre. Et il a souffert de la relégation, à l’issue de la séance des tirs au but.

« J’en garde une profonde tristesse... Cela m'a fait mal, comme à tous les supporters des Verts. Voir le club si bas… », a-t-il raconté à But Football Club, dans une interview. À bientôt 77 ans, l'emblématique joueur de l’ ASSE reste toujours un fervent supporter des Verts. « Les matchs des Verts, je n'en rate aucun. Je me suis abonné pour les suivre. »

ASSE : Hervé Revelli pointe des erreurs de la direction de Saint-Etienne

Mécontent de voir son équipe de coeur en Ligue 2, Hervé Revelli accuse la direction stéphanoise. « À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Il y a eu tellement d'erreurs de faites », a-t-il martelé.

Il a ensuite proposé ses services pour aider l’ ASSE à revenir en Ligue 1 et occuper la place qui est la sienne dans l’élite française. « Si je peux aider les Verts... évidemment que je le ferais. J'ai mes idées, j'ai mes réseaux aussi, je connais beaucoup de monde dans le foot, comme dans la politique, et des chefs d'entreprise. J’ai toujours l'envie de me battre. »

Hervé Revelli : « Il faut restructurer l'ASSE de A à Z, avec des gens compétents »

Hervé Revelli est catégorique sur le fait que l’ ASSE doit « reverdir ». Pour ce faire, il propose ses solutions. « Pour qu'il retrouve des couleurs, il y a énormément de choses à faire, à revoir. Il faut des gens compétents, à tous les étages. Ce club, il faut le revoir de A à Z. Il faut le restructurer. Il faut lui donner un autre élan, une autre image aussi. Il y a une vraie réflexion à avoir, sans perdre de temps, pour préparer l'avenir. »

Pour terminer, le footballeur retraité évoque la vente de l’ ASSE. Il avoue qu’il n’y a jamais cru, car « Roland (Romeyer) aime trop le club. J’espère qu’il sera assez intelligent pour réagir dans le bon sens ».